Crailsheim: Bis zur Crunchtime auf Augenhöhe

Mit mächtig Druck und dadurch hochmotiviert starteten die HAKRO Merlins Crailsheim gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg. Lange Zeit agierten die Zauberer auf Augenhöhe mit den Riesen, konnten sich aber von einem Lauf der Gäste, im dritten Viertel, nicht mehr erholen. Der PlayOff-Aspirant der Basketball-Bundesliga spielte die Partie am Ende routiniert herunter und ließ die Merlins nicht mehr rankommen. Mit 85:94 mussten sich die Crailsheimer geschlagen geben.

Per Korbleger eröffnete Hollis Thompson das Derby. Die HAKRO Merlins starteten gut in den Abend und konnten die ersten Angriffe erfolgreich abschließen und nach zwei Minuten mit 8:2 in Führung gehen. Mit weiterem Spielverlauf kamen auch die MHP RIESEN besser ins Spiel und verkürzten auf 13:10. Bei den Crailsheimern schlichen sich nun mehr Fehler ein und vor allem Jordan Crawford nutzte diese aus. Knapp 1:30 Minuten vor der ersten Pause glichen die Ludwigsburger zum 20:20 aus. Das erste Viertel ging mit 25:24 zu Ende.

Zur Eröffnung des zweiten Spielabschnitts gingen erstmals die MHP RIESEN in Führung, doch die HAKRO Merlins schlugen postwendend zurück. Beide Mannschaften spielten mit hoher Intensität, doch die Gäste konnten sich auf 29:33 absetzten. Die Crailsheimer hatte in dieser Phase große Probleme, weshalb die Ludwigsburger nun die Oberhand bekamen.

Nach einer Auszeit war es Ben Madgen mit sechs Punkten in Folge, der auf 37:39 verringerte und sein Team zurück ins Spiel brachte. Die HAKRO Merlins waren jetzt deutlich intensiver in der Partie und zwangen die RIESEN zu vielen Fouls. Dank drei Dreiern in Serie blieben aber die Gäste weiter im Spiel. Zur Halbzeit lautete das Ergebnis 51:54.

Die Ludwigsburger kamen besser in die zweite Hälfte und konnten ihren Vorsprung auf 54:60 erhöhen. Die Jungs von Headcoach Tuomas Iisalo benötigten ein paar Minuten bis auch sie in der zweiten Halbzeit ankamen. Durch DeWayne Russell übernahmen die Zauberer tief im dritten Viertel wieder die Führung, doch die Gäste schlugen abermals zurück und zogen, bis zur letzten Pause, mit einem 11:0-Lauf, auf 66:76 davon.

Fehler in der Offensive

Die letzten zehn Minuten begannen recht ereignisarm, denn beide Teams brauchten einen Moment. Denn HAKRO Merlins unterliefen in dieser Phase, vor allem in der Offense, zu viele Fehler. Diese konnten die Zauberer zwar abstellen, schafften es jedoch nicht die MHP RIESEN entscheidend zu stoppen. Trotzdem schmolz der Vorsprung auf 75:80.

Die Crailsheimer versuchten alles, aber die Gäste hatten immer eine Antwort, vor allem Marcos Knight war kaum aufzuhalten. In der Crunchtime zeigten die Ludwigsburger, warum sie sich noch berechtigte Hoffnungen auf die Play-Off Teilnahme machen. So ließen die Schwarz-Gelben nichts mehr anbrennen und siegten mit 85:94.

Iisalos Fazit: „Wir waren sehr gut im ersten Viertel und sind keinen Schritt zurückgewichen. Dann hat Ludwigsburg die Spielkontrolle übernommen. Im dritten Viertel hatten wir große Probleme offensiv. 21 Punkte durch zweite Chancen, mehr Possessions und weniger Turnover machten den Ausschlag für Ludwigsburg. Wir müssen uns jetzt auf das Spiel in Vechta konzentrieren und haben nicht viel Zeit uns zu ärgern.“