Crailsheim überragend gegen Berlin

Obwohl die Verletztenliste beim Basketball-Bundesligist HAKRO Merlins Crailsheim nicht kleiner werden will, zeigen die Zauberer weiterhin, warum sie so weit oben in der Tabelle stehen. Der Gegner, ALBA Berlin, spielte nicht mal 48 Stunden zuvor noch in Spanien und hat ebenfalls mit Verletzungen zu kämpfen. Von Anfang an spielten die Crailsheimer konzentriert und ließen sich auch von einem Berliner Lauf im dritten Viertel nicht aus der Ruhe bringen. In den letzten zehn Minuten mobilisierten die Iisalo-Truppe alle Kräfte und erkämpfte sich den euphorisch umjubelten 91:82-Sieg gegen den BBL-Pokalsieger.

Wie bereits seit Monaten konnten die HAKRO Merlins auch gegen Berlin nicht Personell aus dem Vollen schöpfen. Javontae Hawkins und Jan Span mussten verletzungsbedingt aussetzen. Am Ende schimmerte ein unglaublicher 91:82-Sieg von der Anzeigetafel in der Stierkampfarena – was den dritten Tabellenplatz bedeutet, den vorher die Berliner inne hatten. „Ich habe sehr großen Respekt vor ALBA und Coach Aito. Wir haben gut gearbeitet diese Woche. Für ALBA war es natürlich eine schwierige Situation. Wir hatten sieben Tage uns vorzubereiten und sie drei Spiele in diesem Zeitraum. Wenn du diese Chance bekommst, dann musst du sie nutzen. Das haben wir gemacht, durch unsere Verteidigung. Das zweite Viertel war das einige Schlechte für uns. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Die tolle Stimmung in der Halle bringt uns Energie“, erklärte Headcoach Tuomas Iisalo.