Covid-19-Ausbreitung aktuell: Die Corona-Krise auf der Ostalb und der Region

Die Fallzahlen der am Coronavirus erkrankten Menschen im Ostalbkreis und den Nachbarkreisen steigt weiter an. Doch in manchen Regionen scheinen sich die Neuinfektionen zumindest zu verlangsamen.

Der Rems-Murr-Kreis, der seit dem vergangenen Wochenenden die meisten offiziellen Infiziertenfälle dokumentiert hat, ist auch nach den neuesten Hochrechnungen der traurige Spitzenreiter.

Im Landkreis Schwäbisch Hall sowie im Landkreis Heidenheim sind die Zahlen der Neuinfizierten hoch. Der Haller Landkreis verzeichnet zudem die meisten Todesfälle der Region.

So ist die aktuelle Lage in der Region

Mittlerweile haben alle Landkreis in der Region Todesfälle gemeldet. Die Zahl der genesenen Patienten hingegen überwiegt deutlich. Nicht alle Landratsämter erfassen die Zahlen auf ihren Webseiten.

Ostalbkreis

Infizierte (gesamt): 514 - Anstieg um 20 zum Vortag

Aus Isolation entlassen: 142

Aktive Fälle: 372

†: 1

Rems-Murr-Kreis

Infizierte (gesamt): 519 - Anstieg um 13 zum Vortag (Anm.: hierbei gilt der Stand des Artikels vom Vortag auf Schwäbische.de)

†: 4

Landkreis Göppingen

Infizierte (gesamt): 401 - Anstieg um 13 zum Vortag

Genesene Patienten: 95

†: 9

Landkreis Donau-Ries

Infizierte (gesamt): 93 - Anstieg um drei zum Vortag

†: 2

Landkreis Heidenheim

Infizierte (gesamt): 218 - Anstieg um 40 zum Vortag

Genesene Patienten: 40

†: 3

Landkreis Schwäbisch Hall

Infizierte (gesamt): 437 - Anstieg um 31 zum Vortag

Genesene Patienten: 100

†: 11

Landkreis Donau-Ries untersucht acht Todesfälle in Seniorenheim

Auf der Webseite des Landratsamts informiert die Kreisverwaltung darüber, dass das Gesundheitsamt aktuell im Zusammenhang mit Todesfällen in einem Seniorenheim ermittle.

Seit vergangenen Samstag seien dort acht Personen verstorben. Vereinzelt wurden die Toten auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt arbeite mit Hochdruck daran, die näheren Umstände aufzuklären. Weitere Informationen sollen dann folgen.

Blutspenden während Corona-Krise

Für eine ganze Woche ist Ellwangen eins der insgesamt acht regionalen Blutspendezentren in Baden-Württemberg und Hessen. Blutspenden unter erschwerten Bedingungen. Doch auch in Zeiten der Corona-Krise wird es gebraucht.

Corona-Krise: Mietverweigerung ist nicht gerechtfertigt

Wenn Mieter durch die Corona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten kommen, sollten sie zeitnah das Gespräch mit ihrem Vermieter suchen, um eine gemeinsame Lösung zu finden.

LEA-Außenstelle wird in Giengen eingerichtet

Das Regierungspräsidium Stuttgart wird am kommenden Freitag, 3. April, eine zusätzliche Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) in Betrieb nehmen.

Mann hustet Ehepaar absichtlich an

Ein rund 20-jähriger Mann soll einem Ehepaar aus voller Absicht angehustet haben. Das berichtet die Polizei und sucht nun nach Zeugen.

Anstieg bei Arbeitgeber-Beratungen

Die Agentur für Arbeit in Aalen erlebt einen rasanten Anstieg bei den Arbeitgeber-Beratungen zum Thema Kurzarbeit. In den vergangenen zwei Wochen erreichten die Agentur 3871 Anzeigen auf Kurzarbeitergeld. Schon jetzt zeichne sich ab, dass das Niveau aus der Finanzkrise 2009 deutlich überschritten wird.

