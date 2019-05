Rob Ickes und Trey Hensley spielen am Mittwoch, 29. Mai, um 20 Uhr im überdachten Innenhof von Schloss Wasseralfingen. Der Gitarrist Trey Hensley und der Dobro-Spieler Rob Ickes haben sich in Nashville kennengelernt. Eine Dobro ist eine Resonator-Gitarre, die meist im Blues, Bluegrass und Country gespielt wird. Das sind auch die musikalischen Vorliebendes Duos Ickes und Hensley: Bluegrass, Country, Blues, Western Swing, Southern Rock, aber auch die Musik von Stevie Wonder oder den Beatles.

Gleich ihr erstes, 2015 erschienenes Album, „Before the Sun Goes Down“, wurde für einen Grammy nominiert. Zu Auftritten bei vielen großen amerikanischen Musikfestivals gesellten sich Tourneen durch Australien und mehrmals durch Europa, wo sie unter anderem beim größten europäischen Folk-Festival im dänischen Tønder auftraten.

2016 ist ihr zweites Album, „The Country Blues“, erschienen. In ihrem eigentlichen Element sind die beiden aber nicht im Aufnahmestudio, sondern auf der Bühne. Trey Hensley ist dazu ein mit allen Wassern gewaschener Sänger. Ein festes Bühnenprogramm haben die beiden nicht, sie schöpfen einfach nach Lust und Laune aus dem reichen Fundus ihres Könnens und ihres Liederschatzes. Veranstalter sind das Bezirksamt Wasseralfingen und der Verein Wasseralfinger Schloss.