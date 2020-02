Coronavirus: So reagiert die Ostalb - Kein Verdachtsfall in Virngrund-Klinik

Der Landkreis Göppingen grenzt direkt an den Ostalbkreis. Es ist der Landkreis, in dem der erste Coronavirus-Fall in Baden-Württemberg am Dienstagabend bekannt wurde. Auch Firmen und Einrichtungen in der Region haben jetzt erste Maßnahmen gegen das Virus getroffen.

Das Landratsamt des Ostalbkreises und die Ostalb Kliniken wollen sich aufgrund vieler Presseanfragen gegen Nachmittag mit einer gemeinsamen Pressemitteilung zu Wort melden.

Kein Corona-Fall in Ellwanger Virngrund-Klinik

In der Ellwanger Virngrund-Klinik hat es keinen Corona-Fall gegeben. Ein Gerücht hat in der Stadt die Runde gemacht, dass am Montag ein Patient isoliert werden musste und unter Quarantäne gestellt wurde.

Das könne zwar sein, gibt Andreas Franzmann, Sprecher der Kliniken Ostalb, auf Nachfrage Auskunft. Einen Corona-Fall allerdings dementiert er. Zwar gebe es immer wieder Isolationen, wegen des Corona-Virus bislang allerdings nicht.

Man dürfe nicht verwechseln, so Franzmann weiter, dass immer wieder Patienten wegen Infektionspotentials, beispielsweise wegen Influenza oder ähnlich ansteckenden Krankheiten, isoliert werden müssten.

Abtei Neresheim

Die Abtei Neresheim weist in einer Pressemitteilung auf erhöhte Vorsorgemaßnahmen wegen des Coronavirus hin. Demnach sollen Gottesdienstbesucher mit gewaschenen Händen in die Kirche kommen, nicht in die Hand, sondern in den Ellenbogen husten und beim Friedensgruß auf das Händegeben verzichten.

Weiterhin sollen Gläubige die Heilige Kommunion nur in der Hand empfangen, da bei der Mundkommunion die Gefahr sehr groß sei, dass der Kommunionspender in Kontakt mit der Mundschleimhaut komme. „Noch können unsere Gottesdienste öffentlich stattfinden“, schreibt Pater Alber Knebel, Konventualprior der Abtei, abschließend.

Hochschule Aalen

An der Hochschule Aalen hat man Reisen nach China abgesagt. So wollten Hochschulrektor Professor Gerhard Schneider und Professor Harald Riegel Ende Februar eigentlich dorthin fliegen. Einzelne Studierende, die für den jetzigen Zeitpunkt einen Austausch geplant hatten, haben diesen ebenfalls verschoben oder abgesagt. Man unterstütze die Studierenden in diesem Fall bei der Suche nach Alternativen, vor allem auch, wenn es um das Schreiben von Bachelor- oder Masterarbeiten geht, teilt Pressesprecherin Viktoria Kesper mit.

Mapal Aalen

Wie Mapal auf Anfrage der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung mitteilt“, schickt das Unternehmen weiterhin keine Mitarbeiter auf Dienstreise nach China und Italien. Darüber hinaus wurden alle bis Ende März geplanten Besuche von oder bei Kunden und Geschäftspartnern aus China und Italien abgesagt oder verschoben.

„Sollte die Zahl der Neuinfektionen in diesen Ländern anhaltend zurückgehen oder die Ausbreitung des Coronavirus in den betroffenen Regionen gestoppt werden, werden wir in etwa zwei Woche erneut über das weitere Vorgehen entscheiden“, so Andreas Enzenbach, Vice President Marketing und Corporate Communications bei Mapal.

Unmittelbar betroffen von den Folgen der Epidemie seien zudem vom Unternehmen geplanten Messeauftritte.So wurden Messen in Shanghai und Paris verschoben, eine weitere in Parma abgesagt. Wie Mapal weiter mittteilt, habe man den für Donnerstag geplanten Versand des Messeguts nach Paris gerade noch stoppen können.

Weiterhin meldet das Unternehmen aber auch Positives: Das Mapal-Werk in Shanghai habe wieder geöffnet, sämtliche Verwaltungs- und Vertriebsbereiche seien besetzt. Auch die Produktion werde seit Montag sukzessive hochgefahren. Man sei zuversichtlich, dass man dort schon bald zur Normalität zurück kehren könne, so Enzenbach.

Voith Heidenheim

Auch das Heidenheimer Unternehmen Voith untersagt Reisen von und nach China bis auf Weiteres. Darüberhinaus hätte man verschiedene Vorsichtsmaßnahmen für die Voith-Mitarbeiter in China getroffen sowie die Möglichkeiten für Rückfragen zu diesem Thema intensiviert, wie Ricarda Bohn, Glocal Corporate Communication Manager bei Voith, mitteilt.

An den Voith-Standorten Shanghai und Kunshan habe man die Produktion, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen, wieder aufnehmen können. Wegen dieser Präventionsmaßnahmen gehe man gehe aber davon aus, dass es noch einige Zeit dauern werde, bis man die Produktion wieder vollständig aufnehmen könne. Voith werde die Situation weiterhin sehr genau beobachten, um gegebenenfalls Maßnahmen an die jeweilige Entwicklung anzupassen beziehungsweise weitere Maßnahmen einzuleiten.

Ein Team von Voith-Experten stehe diesbezüglich in konstantem Austausch mit den weltweit führenden Gesundheitsinstitutionen wie dem Robert-Koch-Institut oder der WHO sowie den lokalen Behörden. Die konkreten Auswirkungen der mit dem Coronavirus verbundenen Präventionsmaßnahmen auf die Produktion und Lieferkette von Voith seien derzeit noch unklar, sagt Bohn.

Noch keine Informationen aus den Partnerstädten

Zwischen dem Ostalbkreis und der Provinz Ravenna besteht seit 1992 eine offizielle Kreispartnerschaft. Daraus sind wiederum etliche Städtepartnerschaften entstanden. Zum Beispiel zwischen Neresheim und Bagnacavallo oder Aalen und Cervia.

Wie ist die Lage vor Ort? „Der Landkreisverwaltung liegen derzeit leider keine Informationen zur Situation in Ravenna vor“, teilt Theresa Stäb, persönliche Mitarbeiterin des Landrats mit.

Ellwangens Partnerstadt Abbiatagrasso liegt nicht in der Provinz Ravena, sondern gehört zur Metropole Mailand in der Lombardei. Diese italienische Region ist besonders vom Ausbruch des Corona-Virus betroffen. Hier soll sich auch der infizierte 25-jährige Göppinger angesteckt haben.

Weleda Schwäbisch Gmünd

Das Unternehmen Weleda in Schwäbisch Gmünd hat am Mittwoch seine Mitarbeiter über Handlungsempfehlungen zu Hygienemaßnahmen informiert. Das hat Pressesprecher Tobias Jakob auf Anfrage mitgeteilt.

„Darin raten wir zum Beispiel, das Händeschütteln zu unterlassen oder sich die Hände gründlich mit Wasser und Seife zu waschen“, so Jakob. Weiterhin habe man auf dem Weleda-Gelände, sowohl in Gmünd, als auch im schweizerischen Arlesheim, die Anzahl der Desinfektionsspender aufgestockt.

Bosch AS Schwäbisch Gmünd

Die global agierende Robert Bosch GmbH hat ebenfalls einen Standort in Schwäbisch Gmünd. Laut einer Sprecherin des Unternehmens habe die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter oberste Priorität. „Dienstreisen nach und aus China sowie in die betroffenen Regionen in Norditalien sind vorerst bis Ende März abgesagt.“

Nahezu alle Bosch-Standorte in China hätten zwischenzeitlich wieder mit der Produktion begonnen, heißt es weiter. Das Unternehmen habe verschiedene Szenarien im Blick und beobachte die Situation kontinuierlich. „Die Auswirkungen auf unser Geschäft hängen stark von den weiteren Entwicklungen ab“, so die Sprecherin. Es sei deshalb zu früh, sich dazu zu äußern.

+++ Dieser Text wird laufend aktualisiert +++

