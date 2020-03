Coronavirus: So ist die aktuelle Lage auf der Ostalb - Mehrere Tote in den Nachbarkreisen

Im Ostalbkreis sowie einigen Nachbarkreisen steigen die Fälle der am Coronavirus erkrankten Personen stark an. So melden die Landratsämter 67 neue Fälle im Rems-Murr-Kreis, 66 in Schwäbisch Hall und 42 im Ostalbkreis.

Zudem gab es erneut mehrere Todesfälle aufgrund einer Covid-19-Infektion. Laut Gesundheitsbehörden starben zwei Menschen im Landkreis Heidenheim, einer im Landkreis Schwäbisch Hall und einer im Rems-Murr-Kreis.

Die aktuelle Lage in den Kreisen

Ostalbkreis: 390 Infizierte - Anstieg um 42

Rems-Murr: 353 Infizierte - Anstieg um 67 (†2)

Heidenheim: 169 Infizierte - Anstieg um zwölf (†3)

Donau-Ries: 67 Infizierte - Anstieg um neun

Göppingen: 298 Infizierte - Anstieg um 34 (†3)

Schwäbisch Hall: 311 Infizierte - Anstieg um 66 (†6)

Der Verlauf der Coronavirus-Fälle im Ostalbkreis

Seit dem ersten Fall Anfang März steigt die Kurve an. Immer mehr Menschen im Ostalbkreis werden positiv auf das Coronavirus getestet. (Foto: Landratsamt Ostalbkreis)

Aktuelle Lage im Ostalbkreis

Bei rund 2000 Personen wurde in den drei Corona-Testzentren ein Abstrich entnommen und analysiert. Das berichtet das Landratsamt am Freitag. 53 Patienten seien mittlerweile genesen und aus der häuslichen Isolation entlassen worden.

Von ebenfalls rund 2000 Personen, die als Infizierte oder Kontaktpersonen in häuslicher Isolation waren, konnten rund 830 die Isolation bereits beenden.

In den Kliniken Ostalb sind 32 Patienten stationär aufgrund des Verdachts einer Covid-19-Erkrankung auf der Isolierstation - drei auf der Intensivstation. Bestätigte Corona-Fälle lägen sieben auf der Isolierstation, davon vier auf Intensiv.

Erneuter Appell des Landrats

Aufgrund der aktuellen Lage erneuert Landrat Klaus Pavel seinen dringenden Appell an die Bürger des Ostalbkreises und bittet um solidarisches Verhalten.

„Niemand kann in dieser besonderen Situation sagen, wie lange wir die derzeitigen Beschränkungen aufrechterhalten müssen. Nur wenige Tage nach dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens schon von einer Erleichterung der Maßnahmen zu sprechen, ist nach allem, was wir von renommierten Virologen und Wissenschaftlern hören, nicht realistisch“, wird Pavel in einer Pressemitteilung zitiert.

Wir sind also definitiv erst am Anfang der Corona-Epidemie im Ostalbkreis! Landrat Klaus Pavel

Und weiter: „Wir sind also definitiv erst am Anfang der Corona-Epidemie im Ostalbkreis! Dank frühzeitigen und umfangreichen Corona-Testungen, einer konsequenten Isolierung von Erkrankten und einer akribischen Ermittlung von Kontaktpersonen nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts herrscht in großen Teilen Deutschlands und auch hier bei uns noch keine Notlage in den Kliniken.

Damit dies hoffentlich so bleibt, appelliere ich an Sie alle: Ihr Verhalten zählt jetzt! Bleiben Sie zu Hause, vermeiden Sie soziale Kontakte, erledigen Sie soviel wie möglich online oder telefonisch!

Erste finanzielle Hilfen für Unternehmen aller Art und Größe sind Mitte der Woche bereits angelaufen und helfen, die schlimmsten wirtschaftlichen Folgen abzumildern. Lassen Sie uns gemeinsam, aber mit dem gebotenen persönlichen Abstand durch diese Krise gehen! Tragen auch Sie Ihren Teil dazu bei!“

Allgemeinverfügung zur häuslichen Isolation

Das Landratsamt Ostalbkreis hat am Freitag eine Verfügung erlassen, die künftig die häusliche Isolation von Corona-Infizierten und Kontaktpersonen ersten Grades regelt. Sie tritt am Samstag, 28. März, in Kraft.

Die Verfügung regelt, wer sich wie lange in häusliche Isolation zu begeben hat. Demnach müssten sich Corona-Erkrankte ab dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens ihrer Erkrankung 14 Tage häuslich isolieren.

Die Krankheit wird dem Betroffenen bekannt, wenn er vom Gesundheitsamt die Bestätigung über ein positives Testergebnis erhält oder ihm sein Arzt mitteilt, dass er an Covid-19 erkrankt ist.

Hier geht es zur vollständigen Verfügung

Zuwiderhandlungen werden laut Erlass bestraft. Demnach können Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren oder Geldstrafen verhängt werden.

Die Ortspolizei könne zudem die Maßnahmen zwangsweise durchsetzen, heißt es weiter.

Ärztliches Notfallzentrum in Schwäbisch Gmünd

Neben Aalen soll auch auch in Schwäbisch Gmünd ein Ärztliches Notfallzentrum entstehen. Das berichtet das Landratsamt am Freitag in einer Pressemitteilung.

Das Zentrum könne im Bedarfsfall kurzfristig aktiviert werden. Es entstehe derzeit in der Großsporthalle in der Katharinenstraße. Wie auf dem Aalener Greutplatz sollen in Gmünd bis zu 125 Betten verfügbar sein.

„Für den Betrieb benötigen wir noch ausgebildete Pflegefachkräfte“, werden Pavel und Professor Ulrich Solzbach, Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb, zitiert.

Zudem werde die Kreisärzteschaft die Fieberambulanz in den Räumen des Kindergartens in der Gmünder Katharinenstraße einrichten.

So reagiert der Landkreis Heidenheim auf die Pandemie

Landkreis, Stadt und Klinikum haben vorausschauend präventive Maßnahmen getroffen, heißt es auf der Webseite der Kreisverwaltung. Demnach habe sich das Klinikum auf die mögliche kommende Situation, eine hohe Zahl von Corona-Patienten stationär aufzunehmen, intensiv vorbereitet.

So wurden nicht nur verschiebbare Operationen und Behandlungen abgesagt, sondern auch die bestehenden Abteilungsstrukturen aufgehoben. Die Umorganisation berücksichtigt die Aufteilung in stationäre Covid-Bereiche und stationäre Nicht-Covid-Bereiche, heißt es weiter.

+++ Weitere Informationen aus Heidenheim finden Sie hier +++

Wochenmarkt in Aalen verlängert Zeiten

Um der Bevölkerung weiterhin den Einkauf von saisonalen und regional erzeugten Lebensmitteln unter Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen im Zuge der Corona-Infektionen zu ermöglichen, verlängert die Stadt die Verkaufszeiten auf dem Aalener Wochenmarkt ab Samstag, 28. März, bis auf weiteres um eine Stunde auf 13.30 Uhr.

Weitere Inhalte zum Coronavirus

Alle Entwicklungen der Corona-Krise im Ostalbkreis

SCHWÄBISCHE BRINGT ZUSAMMEN - Das Corona-Hilfe-Portal für die Region Hier geht's zum Portal

Mehr entdecken: Landratsamt Ostalb rechnet mit kontinuierlichem Anstieg der Coronaerkrankungen