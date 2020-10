Coronavirus: Quarantänepflicht wird schwerpunktmäßig überprüft

Wie die Stadt Aalen mitteilt, wurde das Ministerium für Soziales und Integration zusammen mit dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration beauftragt, eine Schwerpunktaktion zur Kontrolle der Quarantänepflicht vorzubereiten. Diese Schwerpunktaktion wird in den kommenden Tagen durch Mitarbeiter der Ortspolizeibehörde durchgeführt. Die von der Quarantänepflicht betroffenen Personen, also Infizierte und deren Kontaktpersonen, Reiserückkehrer etc., werden deshalb dringend gebeten, ihre Quarantänepflicht einzuhalten.