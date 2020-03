Coronavirus Ostalb und Region: So ist die aktuelle Lage

Immer mehr Menschen erkranken am Coronavirus. Die Fallzahlen der Covid-19-Infizierten steigt im Ostalbkreis sowie den Nachbarkreisen an. Der Rems-Murr-Kreis ist nun trauriger Spitzenreiter.

Im Rems-Murr-Kreis sind laut zuständigem Landratsamt mittlerweile 506 Personen am Coronavirus erkrankt. Ein Anstieg über das vergangene Wochenende um 153. Der Ostalbkreis meldet am Montag 494 Coronavirus-Fälle.

Die aktuelle Lage in der Region

Noch flacht die Kurve nicht ab. Allerdings werden viele der Infizierten wieder gesund und können die häusliche Isolation verlassen. Nicht alle Landratsämter geben die Daten allerdings auf ihren Webseiten an.

Ostalbkreis

Infizierte (gesamt): 494 - Anstieg um 26 zum Vortag

Aktive Fälle: 365

Aus der Isolation entlassen: 129

† 1

Landkreis Göppingen

Infizierte (gesamt): 388 - Anstieg um 90 über das Wochenende

Gesundet: 56

† 9

Rems-Murr-Kreis

Infizierte (gesamt): 506 - Anstieg um 153 über das Wochenende

† 4

Landkreis Heidenheim

Infizierte (gesamt): 178 - Anstieg um neun über das Wochenende

Gesundet: 30

† 3 (4 laut Sozialministerium)

Landkreis Schwäbisch Hall

Infizierte (gesamt): 406 (Stand Sonntag, 29. März) - Anstieg um 59 über das Wochenende

Gesundet: 73

† 10

Landkreis Donau-Ries

Infizierte (gesamt): 90 - Anstieg um 23 über das Wochenende

† 2

