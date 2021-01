Coronavirus im Ostalbkreis: Labore melden 121 Neuinfektionen am Montag

Die Labore haben am Montag bis 24 Uhr 121 Neuinfektionen an die Gesundheitsbehörde des Ostalbkreises gemeldet. Das geht aus den Daten des Landratsamts am Dienstag hervor. Damit steigt der Wert auf 7778 Gesamtfälle seit Ausbruch der Pandemie. 6947 davon gelten als genesen.

Mit den Neuinfektionen steigt auch der Wert der aktiven Fälle im Kreisgebiet. Aktuell (Stand Montag) sind 679 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Das sind 70 mehr als noch am Sonntag.

Damit erhöht sich auch der sogenannte Inzidenzwert. In den vergangenen sieben Tagen hat die Gesundheitsbehörde 178 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert. Außerdem hat es erneut drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. Seit März vergangenen Jahres sind 152 Patienten mit oder an einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben.

In der Ellwanger Kita Marienpflege hat es einen positiven Fall gegeben. Elf Kinder und acht Erzieher befinden sich in Isolation.

Blick zu den bayerischen Nachbarn

Im bayerischen Nachbarlandkreis Donau-Ries, der am Montag die Inzidenzgrenze von 200 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner überschritten hat, ist die Lage am Dienstag nahezu unverändert.

Die Entwicklung des Inzidenzwerts im Kreis. (Foto: Screenshot Landratsamt Donau-Ries)

Laut Daten des Landratsamts liegt der Inzidenzwert bei 233. Damit hat er sich nur um -1 zum Vortag verändert. Derzeit (Stand Dienstag) sind 439 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

Damit die Verschärfung des Bewegungsradius für die Bewohner des Landkreises aufgehoben werden, muss der Inzidenzwert an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterhalb der 200er-Grenze liegen.