Coronavirus im Ostalbkreis: Inzidenzwert rutscht unter 50er-Grenze

Der Ostalbkreis ist unterhalb der 50er-Inzidenzgrenze angekommen. Innerhalb einer Woche haben sich pro 100 000 Einwohner 45 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Ende Oktober des vergangenen Jahres überschritt der Kreis zum ersten Mal diesen Wert, die Kreisverwaltung erließ daraufhin weitere Beschränkungen.

Damit liegt einzig der Landkreis Schwäbisch Hall in der Region noch oberhalb der 50 Neuinfektionen-Grenze. Alle anderen Kreise verzeichneten bereits seit längerer Zeit Werte unterhalb dieser Marke. Die Neuinfektionen sowie aktiven Fälle sind im Ostalbkreis weiterhin auf niedrigem Niveau.

Laut Gesundheitsbehörde hat es am Montag bis 24 Uhr lediglich neun Neuinfektionen gegeben. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis 9037 Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt, davon gelten 8507 als genesen.

Die Zahl der aktiven Fälle ist zudem weiterhin rückläufig. Aktuell (Stand Montag) sind 294 Menschen infiziert. Das sind 29 weniger als am Vortag. Die Todesfälle steigen hingegen kontinuierlich an. So hat es einen weiteren Fall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Seitdem der erste positive Fall im Ostalbkreis am 3. März des vergangenen Jahres registriert wurde, starben 236 Menschen mit oder an Covid-19.

Aktuell gibt es in keinem Ort auf der Ostalb mehr als 100 Infizierte. Das geht ebenfalls aus den täglich aktualisierten Daten des Landratsamts hervor. Laut Dashboard verzeichnet Schwäbisch Gmünd nach wie vor die meisten Fälle. Allerdings sind es derzeit „nur“ noch 85. Damit ist der Wert allerdings im Vergleich zum Vortag gleich geblieben.

Die Kreisstadt Aalen verzeichnet derzeit 50 aktive Fälle, sieben weniger als noch am Sonntag. Ebenso sind die Zahlen in Ellwangen um sechs zurückgegangen. Aktuell sind dort 30 Menschen infiziert.

Am Mittwoch werden erneut die Zahlen der Menschen aktualisiert, die bereits geimpft wurden.