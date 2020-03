Coronavirus: Gemeinsame Anträge online stellen

Derzeit läuft beim Geschäftsbereich Landwirtschaft des Landratsamtes Ostalbkreis die jährliche Antragstellung zum Gemeinsamen Antrag. Jeder Antragsteller hat einen Termin erhalten, an dem er seinen Antrag besprechen und dann über das Online-Verfahren FIONA abschließen kann.

Wegen der Gefahr der Ausbreitung des Coronavirus ist das Landratsamt gehalten, die Kundenkontakte auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen. Dies betrifft insbesondere Verfahren mit hohem Publikumsverkehr, also auch die Einreichung des Gemeinsamen Antrages. Aufgrund jahrelanger Erfahrung bearbeiten viele Landwirte ihre Gemeinsamen Anträge weitgehend selber. Oft dient der Antragstermin im Geschäftsbereich nur noch zur Endkontrolle. Die zahlreichen Plausibilitätsprüfungen im Onlineverfahren verhindern die meisten Fehler. Der Geschäftsbereich Landwirtschaft bittet in den Fällen, in denen der Antrag fehlerfrei ist, auf eine persönliche Abgabe des Antrages in diesem Jahr zu verzichten, den Antrag online zu stellen und den komprimierten Antrag auf dem Postweg an den Geschäftsbereich zu schicken.

Anstelle der persönlichen Antragsabgabe steht den Antragsstellern eine telefonische Beratung für alle Fragen zum Gemeinsamen Antrag und zur Antragstellung zur Verfügung. Sie wird gegenüber dem Vorjahr deutlich ausgebaut. Es wird darauf hingewiesen, dass bereits abgeschlossene Anträge bis zum Ende der Antragsfrist jederzeit wieder geöffnet und korrigiert werden können.