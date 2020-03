Coronavirus-Fall bei Zeiss in Oberkochen - So ist die Lage auf der Ostalb

Update: Beim Technologiekonzern Zeiss aus Oberkochen gibt es einen Coronavirus-Fall. Eine Mitarbeiterin soll sich mit dem Virus infiziert haben.

Das bestätigt der Presssprecher Jörg Nitschke auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Wo sich die Frau infiziert habe, die sich derzeit in häuslicher Quarantäne befindet, sei unklar. Nach ihrer Rückkehr aus dem Skiurlaub in Österreich habe sie typische Symptome festgestellt und sich daraufhin an ihren Arzt gewandt.

Nach Erhalt des positiven Testergebnisses habe sie unverzüglich das Unternehmen Zeiss informiert. Nachdem das positive Ergebnis am Dienstag vorlag, habe das Unternehmen sofort Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Verbreitung des Virus einzudämmen.

Das kleine, rund zehnköpfige Team, in dem die Frau arbeitet, sei noch am Dienstagabend informiert worden. „Alle Mitarbeiter wurden gebeten, zuhause zu bleiben“, sagt Nitschke.

Sofort sei auch das Gesundheitsamt kontaktiert worden, um Rückschlüsse darüber zu ziehen, mit wem die Mitarbeiterin in Kontakt gekommen ist. Alle Kontaktpersonen seien seither in Quarantäne. Von den anderen rund zehn Mitarbeitern sei laut Nitschke keiner an dem Coronavirus erkrankt.

Der Arbeitsmedizinische Dienst von Zeiss sowie weitere Experten für die Umsetzung von Präventions- und Epidemiemaßnahmen seien im ständigen Austausch mit den Behörden und setzten deren Empfehlungen und Anweisungen um.

„Seit Ausbruch des Virus in China hat Zeiss weltweit unterschiedliche Maßnahmen auf der Basis der behördlichen Informationen und Empfehlungen ergriffen“, sagt Nitschke. Dazu gehörten insbesondere Reisebeschränkungen und -verbote sowie intensive Kommunikation über Hygiene- und Verhaltensregen, das Reduzieren von größeren, persönlichen Besprechungen und Veranstaltungen, aber auch Quarantänezeiten für Reisende aus besonders gefährdeten Gebieten. Die Mitarbeiter würden kontinuierlich über die aktuelle Situation informiert.

Ob es sich bei der Frau um den sechsten Fall im Ostalbkreis handelt, ist bislang nicht bekannt.

So ist die Lage in der Region

Das Coronavirus hat weiterhin Auswirkungen auf das öffentliche Leben und die Wirtschaft. Immer mehr Veranstaltungen werden aus Sorge wegen Ansteckungen abgesagt. Landrat Klaus Pavel hat in der Kreistagssitzung am Dienstag „extreme Sorgen“ geäußert.

Mittlerweile hat es fünf bestätigte Fälle des Coronavirus im Ostalbkreis gegeben. Auch in den Nachbarlandkreisen gibt es mehrere Fälle. Das Landratsamt als unterste Gesundheitsbehörde ist zwar Ansprechpartner für besorgte Bürger, aber auch für Veranstalter.

„Pandemiepläne gibt es auf drei Ebenen“, sagt die Landratsamtssprecherin Susanne Dietterle. Diese lägen bei Bund, Land und Kreis. Eine einheitliche Verordnung des Landes, die am Dienstagabend von der Regierung angekündigt worden ist - nämlich Verbote von Veranstaltungen ab 1000 Besuchern - hat sich die Kreisverwaltung noch vor der schlussendlichen Entscheidung des Landes gewünscht.

Damit werden die Kreise entlastet. Zwar könne die Gesundheitsbehörde Empfehlungen für beispielsweise Veranstaltungen aussprechen, so Dietterle. „Entscheiden muss am Ende aber immer der Veranstalter.“ Zumindest nach aktueller Lage dann, wenn es sich um eine Veranstaltung handelt, zu der weniger als 1000 Besucher erwartet werden.

Konzert des Heeresmusikkorps in Ellwangen findet statt

Das Heidenheimer Konzert des Heeresmusikkorps wurde wegen des Coronavirus abgesagt. Der Auftritt in der Ellwanger Rundsporthalle an diesem Mittwochabend aber nicht.

Reiner Gruber vom veranstaltenden Musikverein Rindelbach erläutert, warum: Man habe „großes Feedback“ erhalten – und viele Anfragen, ob das Konzert stattfinde. „Die Leute wollen zu uns kommen.“

Wie Gruber weiter sagt, war der Musikverein im Vorfeld in engem Kontakt mit den Behörden. Außerdem werden „weit unter 1000 Besucher“ erwartet. Gruber rechnet mit 400 bis 500. Im Vorverkauf seien 350 bis 400 Karten verkauft worden.

„Man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen“, sagt Gruber weiter. „Das ist uns bewusst.“ Und: Ein Restrisiko bleibe immer. „Aber das ist, wenn man zum Einkaufen geht, genauso.“

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

