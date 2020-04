Coronavirus: Erstmals weniger aktive Fälle als aus Isolation entlassene Patienten

Im Ostalbkreis sind mittlerweile (Stand: 14. April) mehr Corona-Patienten aus der Isolation entlassen worden als aktuell krank. Das hat das Landratsamt Ostalbkreis am Dienstagabend mitgeteilt. Noch am Montag waren es mehr aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Patienten liegt laut Verwaltung bei rund 540 - 521 Menschen seien hingegen aktuell infiziert.

Dennoch steigen die Zahlen der am Coronavirus erkrankten Personen und somit die Neuinfektionen weiterhin an. Auch die Todesfälle steigen. Vor Ostern noch vermeldete der Kreis neun Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Mittlerweile ist die Zahl auf 14 gestiegen, wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilt.

Speziell im Ostalbkreis stehen die steigenden Fälle unter anderem im Zusammenhang mit der Ellwanger Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA). Mittlerweile sind dort laut Regierungspräsidium Stuttgart 251 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Ostalb in Zahlen (Stand: 14. April)

Infizierte (gesamt): 1061

Aus Isolation entlassen: 526

Aktive Fälle: 521

† 14

