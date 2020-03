Coronavirus: Erster Toter im Land aus Nachbarkreis - Fünf weitere Fälle im Ostalbkreis

Update: Die Landkreisverwaltung des Ostalbkreises hat am Donnerstag fünf weitere Coronavirus-Fälle im Kreis gemeldet. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf zwölf.

Auch in Baden-Württemberg steigen die Zahlen weiter an. Immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt.

Schwäbische.de trägt alle aktuellen Meldungen und Neuigkeiten zusammen. So ist die Lage auf der Ostalb.

+++ Warum wir in dieser Form über das Coronavirus berichten +++

Erster Corona-Toter stammt aus dem Rems-Murr-Kreis

Wie steht es um kommende Großveranstaltungen in der Region?

Pressekonferenz der Stadt Aalen - Begegnungsstätte wird geschlossen

Ansteckungsgefahr im Bus

Wird der Einstieg beim Busfahrer untersagt?

Gemeinsamer Antrag für Landwirte

Hausarzt aus Lauchheim zum Coronavirus

Coronavirus-Fall beim 1. FC Heidenheim

WFV stellt Spielbetrieb ein

Basketball Bundesliga ausgesetzt

Volleyball-Verband gibt Spielbetrieb auf

67-Jähriger stirbt an Coronavirus

In Baden-Württemberg gibt es den ersten Corona-Toten. Das hat das Landesministerium für Soziales und Integration am Donnerstagmittag mitgeteilt. Der Mann stammte aus dem Rems-Murr-Kreis.

Anstehende Großveranstaltungen in der Region

Wegen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus werden immer mehr Veranstaltungen abgesagt. Werden mehr als 1000 Besucher erwartet, sind sie seit Mittwoch vom Land sogar verboten.

Wie sich das Virus in den kommenden Monaten ausbreitet, ist noch unklar. Laut einer Forschergruppe könne es sein, dass sich die Ausbreitung des Virus im Sommer nicht wie zunächst angenommen verlangsamt.

Große Volksfeste sind zum Teil für Schausteller und Unternehmen wie Brauereien und Metzger von entscheidender, finanzieller Bedeutung.

Doch was passiert mit den großen Volks- oder Stadtfesten in der Region, sollte sich das Virus im Sommer nicht abschwächen?

Die Ipfmess im Juli in Bopfingen ist eines der größten Volksfeste der Region. Die Stadt Bopfingen verfolgt die Geschehnisse zurzeit „sehr aufmerksam“, sagt Bürgermeister Gunter Bühler. Abgesagt ist die Ipfmess bislang nicht.

„Wir fahren auf Sicht“, sagt Bühler. Man müsse nun einfach abwarten, wie sich die Lage entwickelt. „Natürlich wollen wir sie durchführen“, sagt der Bürgermeister. Fügt aber an: „Gesundheit geht vor.“

Intern werde derzeit diskutiert, wann der kritische Zeitpunkt erreicht ist. „Wir müssen jetzt eine Deadline festlegen, bis zu welchem Zeitpunkt wir die Ipfmess absagen müssten“, so Bühler weiter. Es gebe noch viel zu klären.

Eines aber stehe bereits fest: „Verschoben wird die Ipfmess nicht.“ Doch was bedeutet die unklare Lage für Unternehmer wie Schausteller, Metzger oder Brauer?

„Bier ist natürlich speziell“, sagt Bühler. Die Wallerstein-Brauerei, die jedes Jahr das Ipfmess-Bier braut, könne natürlich nicht kurz vorher damit anfangen.

Flexibler seien da Schausteller oder Metzger, meint der Bürgermeister. Auch das große Festzelt brauche Vorlauf – „die müssen planen“. Dennoch: Noch müsse man einfach abwarten.

Pressekonferenz der Stadt Aalen

Die Begegnungsstätte Bürger-Spital am Spritzenhausplatz in Aalen wird ab Freitag, 13. März, geschlossen. Das hat die Stadt Aalen in einer Pressekonferenz am Donnerstagmittag bekannt gegeben. Die Begegnungsstätte soll bis einschließlich 19. April geschlossen bleiben.

Der Besucherkreis zähle zu den besonders gefährdeten Risikogruppen, heißt es von Seiten der Stadt.

Ansteckungsgefahr im Bus

Angesichts des Coronavirus werden die Haltegriffe in den Bussen der OVA intensiver und mehrmals am Tag gereinigt, sagt der Geschäftsführer Peter Rau. Spender mit Desinfektionsmittel würden bislang allerdings keine vorgehalten.

Zum einen würde es zu erheblichen Verzögerungen im Busverkehr kommen, wenn sich erst jeder Fahrgast die Hände desinfiziert, zum anderen müssten die Spender mehrfach am Tag durch neue ersetzt werden, weil sie leer sind oder gar von Fahrgästen mitbenommen werden.

Sich vor dem Busfahren die Hände zu desinfizieren, sei auch nicht erforderlich, sondern erst dann, wenn man was isst und sich mit den Händen an die Schleimhäute fasst.

Die Zahlen der Busfahrgäste seien insgesamt nicht signifikant zurückgegangen. Allerdings seien die Busse, die ans Berufsschulzentrum fahren, nicht so voll wie sonst. Ob es daran liegt, dass einige aus Angst, sich zu infizieren mit dem Auto an die Schule fahren oder die zurückgegangenen Zahlen auf Schüler zurückzuführen sind, die in den Ferien in Südtirol waren und der Schule fernbleiben müssen, kann Rau nicht sagen.

Die Fahrer selbst seien zwar einem größeren Risiko ausgesetzt als Menschen, die im Büro arbeiten, aber anderseits bestehe zwischen dem Fahrer und dem Fahrgast ein Meter Abstand. Eine übertriebene Angst unter den Mitarbeitern sei nicht zu spüren, sagt Rau.

Seiner Ansicht nach sei die Gefahr, sich im Bus anzustecken nicht größer als beim Einkaufen im Supermarkt. Im Moment gehe alles seinen normalen Gang. „Wie es in einer Woche aussieht, weiß ich nicht. Dann müssen wir es so nehmen, wie es ist und uns weitere Gedanken machen.“

Wird der Einstieg beim Busfahrer untersagt?

Der ÖPNV-Tarifverbund Ostalb Mobil ist derzeit in Abstimmung mit der Kreisverwaltung. Dabei gehe es darum, den Einstieg beim Busfahrer zu untersagen. Das teilt Geschäftsführer Paul-Gerhard Maier auf Nachfrage von Schwäbische.de mit.

„Da laufen zurzeit Gespräche“, sagt er. Das Thema sei um die Mittagszeit am Donnerstag aufgekommen. „Es geht darum, das Fahrpersonal zu schützen“, so Maier weiter.

Dass aufgrund des Coronavirus weniger Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel nutzten, sei ihm nicht bekannt. Zumindest nicht im Busverkehr. „Ich persönlich fahre selbst viel. Da habe ich noch nichts gemerkt“, sagt er. Rückgänge gebe es hingegen beim Schienenfernverkehr.

Sollten im Ostalbkreis die Schulen geschlossen werden, reagiere der Verbund umgehend. „Dann müssen wir die Fahrpläne anpassen“, sagt Maier. Denn ohne Schüler werde die Nutzung weniger, das Personal müsse zudem auch geschützt werden.

Empfehlung für Landwirte

Derzeit läuft beim Geschäftsbereich Landwirtschaft des Landratsamtes Ostalbkreis die jährliche Antragstellung zum Gemeinsamen Antrag. Jeder Antragsteller hat einen Termin erhalten, an dem er seinen Antrag besprechen und dann über das Online-Verfahren FIONA abschließen kann.

Wegen der Gefahr der Ausbreitung des Coronavirus ist das Landratsamt gehalten, die Kundenkontakte auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen. Dies betrifft insbesondere Verfahren mit hohem Publikumsverkehr, also auch die Einreichung des Gemeinsamen Antrages.

Das sagt ein Hausarzt aus Lauchheim

Hausärzte habe schon von Berufswegen einen engeren Kontakt zu infektiösen Patienten in ihrer Praxis. „Genau hier aber müssen wir ansetzen. Wir mussten unseren Praxisalltag umorganisieren, das heißt, infektiöse Patienten außerhalb unserer Praxis halten.

Die Routine meiner Praxismitarbeiterinnen ist nun eine andere. Sie versuchen schon am Telefon abzuklären, welchen Grund der Anrufer für einen Praxisbesuch hat und ihn dann gegebenenfalls an die zuständigen Stellen zu vermitteln“, so Hausarzt Friedhelm Bernreiter aus Lauchheim.

Denn wenn ein Corona-Fall in seiner Praxis bekannt würde, könnte der Hausarzt diese für mehrere Wochen zumachen, was eine weitere Schwächung des ohnehin schon angespannten Gesundheitssystems bedeuten würde.

Coronavirus-Fall beim 1. FC Heidenheim

Am Nachmittag hat der Virus auch den Zweitligisten aus Heidenheim getroffen. Ein U 16-Spieler aus dem Nachwuchs-Leistungs-Zentrum des 1. FC Heidenheim ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der U 16-Spieler, der aus dem Raum Schwäbisch Hall stammt und nicht im FCH-Internat wohnt, infizierte sich im privaten Umfeld. Der 15-Jährige befindet sich, auf Anordnung des Gesundheitsamts Schwäbisch Hall, bereits seit Anfang dieser Woche in häuslicher Isolation.

WFV stellt Spielbetrieb ein

Angesichts der dynamischen Entwicklung bei der Verbreitung des Corona-Virus haben die Verantwortlichen des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) am Donnerstag entschieden, den Spielbetrieb ab sofort bis einschließlich 31. März 2020 komplett auszusetzen.

Basketball Bundesliga ausgesetzt

Auch die Crailsheimer HAKRO Merlins sind betroffen. Der gesamte Spielbetrieb der easyCredit Basketball Bundesliga ist aufgrund der Verbreitungsgefahr des Coronavirus bis auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Volleyball-Verband gibt Spielbetrieb auf

Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) hat beschlossen, den laufenden Spielbetrieb in den Dritten Ligen, den Regionalligen sowie in der Oberliga aufgrund der aktuellen Entwicklung des Coronavirus (Covid-19) mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert

