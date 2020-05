Coronavirus: Die aktuelle Lage im Ostalbkreis und in den Nachbarkreisen

Der Ostalbkreis ist weit von einem erneuten Lockdown entfernt. In den vergangenen sieben Tagen hat es laut Daten des Landratsamts Ostalbkreis 43 Neuinfektionen im gesamten Kreis gegeben. Die Grenze liegt bei 50 auf 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche (sogenannte Inzidenz).

In den Nachbarkreisen sieht es ähnlich aus. Im Landkreis Göppingen sind es gerade einmal 1,94 Fälle auf 100.000 Einwohner. Der Rems-Murr-Kreis legt da einen anderen Wert vor, der trotz seiner Höhe unbedenklich ist. Dort vermeldet das Landratsamt 22 Fälle innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner - im gesamten Kreisgebiet waren es 95.

Aktuell müssen im Rems-Murr-Kreis keine Maßnahmen ergriffen werden. (Foto: Landratsamt Rems-Murr-Kreis)

Der Ostalbkreis ist nach wie vor der Kreis mit den meisten Infizierten in der Region, vermeldet allerdings auch die wenigsten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 - zumindest im Vergleich mit seinen baden-württembergischen Nachbarn. Der bayerische Nachbarlandkreis Donau-Ries verzeichnet sowohl die wenigsten Gesamtinfektionen als auch die wenigsten Todesfälle.

Vergleiche zwischen den einzelnen Kreisen im Bezug zueinander sind allerdings nur schwer möglich. Denn aufgrund gewisser Strukturen in den Regionen oder Ausbrüche in beispielsweise Pflegeeinrichtungen, Flüchtlingsunterkünften oder sonstigen Einrichtungen spielen eine wichtige Rolle. Außerdem können in der Statistik nur Personen aufgelistet werden, die am Coronavirus erkrankt sind, wenn sie auch getestet worden sind.

Das sind die aktuellen Zahlen in den Landkreisen

Ostalbkreis

Infizierte (gesamt): 1532

Genesene Patienten: 1276

Aktive Fälle: 225

† 31

43 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen - allerdings im gesamten Landkreis

Landkreis Rems-Murr

Infizierte (gesamt): 1495

Genesene Patienten: 1112

Aktive Fälle: 319

† 64

Landkreis Göppingen

Infizierte (gesamt): 780

Genesene Patienten: 647

Aktive Fälle: 93

† 40

Landkreis Heidenheim

Infizierte (gesamt): 505

Genesene Patienten: 418

Aktive Fälle: 48

† 39

Landkreis Schwäbisch Hall

Infizierte (gesamt): 1036

Genesene Patienten: 927

Aktive Fälle: 55

† 54

19 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen

Landkreis Donau-Ries

Stand vom 13. Mai

Infizierte (gesamt): 342

Genesene Patienten: 284

Aktive Fälle: 34

† 4

Vier Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen

Das Kreisverwaltung Donau-Ries hat in einer Pressemitteilung die Coronavirus-Ausbrüche in den Pflegeheimen in Harburg sowie in Reimlingen für beendet erklärt. In beiden Einrichtungen sei über den Zeitraum der Inkubationszeit hinaus kein neuer Fall mehr aufgetreten. Damit seien auch keine Neuinfektionen zu erwarten, heißt es weiter.

Heiraten mit den Allerliebsten

In Ellwangen sind wieder standesamtliche Trauungen mit bis zu 25 Personen möglich. Das hat der Pressesprecher der Stadt, Anselm Grupp, auf Anfrage mitgeteilt. Die Feierlichkeiten werden jedoch nicht im Trauzimmer, sondern im Vortragssaal des Palais Adelmann abgehalten. Die Abstandsregel von 1,5 Metern muss dabei eingehalten werden.

Ausflüge in Tierparks sind wieder möglich

Seit dieser Woche dürfen die Tierparks und zoologischen Gärten im Land wieder ihre Tore für das Publikum öffnen. Bei den Anlagen in unserer Region hielt sich der Besucherandrang zum Auftakt allerdings noch in überschaubaren Grenzen.

Zu Hause bleiben ohne Wohnung?

Diese soziale Distanz, die es während der Corona-Krise zu wahren gilt, bekommen natürlich auch Obdachlose zu spüren. Zuhause zu bleiben, wenn man doch gar kein Zuhause hat, ist für sie kein leichtes Unterfangen, doch dank der Notübernachtung und des Aufnahmehauses der Caritas-Ostwürttemberg sowie der Notunterkunft der Stadt Aalen nicht unmöglich.

„Unsere Kapazitätsgrenze haben wir noch nicht erreicht, aber es war schon ziemlich voll in letzter Zeit“, weiß Lohner.

