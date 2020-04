Coronavirus auf der Ostalb und in der Region - Landkreis Hall besonders stark betroffen

Die Landratsämter haben die Fallzahlen der am Coronavirus erkrankten Personen aktualisiert. Demnach steigt die Kurve im Ostalbkreis sowie der Region weiter an. Ein Abflachen ist noch nicht erkennbar.

Die meisten Neuinfizierten wurden am Donnerstag aus dem Landkreis Schwäbisch Hall gemeldet. Zudem starben dort auch die meisten Menschen an Covid-19 in der Region. Aktuell sind der Gesundheitsbehörde 14 Todesfälle gemeldet.

So ist die Lage in der Region

Der Landkreis Heidenheim sowie der bayerische Nachbarkreis Donau-Ries haben am Donnerstag einen eher ruhigen Tag in der Corona-Krise erwischt. Im Landkreis Göppingen, Rems-Murr sowie Hall starben erneut Patienten. Schwäbische.de sammelt täglich alle Daten direkt von den Behörden, die diese zur Verfügung stellen.

Ostalbkreis

Infizierte (gesamt): 601 - Anstieg um 41 zum Vortag

Aus der Isolation entlassen: 223

Aktive Fälle: 376

† 2

Landkreis Göppingen

Infizierte (gesamt): 485 - Anstieg um 35 zum Vortag

Genesene Patienten: 159

† 12

Landkreis Heidenheim

Infizierte (gesamt): 254 - Anstieg zum Vortag um 27

Genesene Patienten: 48

† 4

Landkreis Donau-Ries

Infizierte (gesamt): 113 (Stand Mittwoch, 1. April)

† 12

Die Landkreisverwaltung hat am Donnerstag mitgeteilt, dass es keine nennenswerten Entwicklungen gegeben habe. Demnach wurden auch die Fallzahlen nicht aktualisiert.

Am Vortag wurden in einem Seniorenheim mehrere Todesfälle gemeldet, die mit dem Coronavirus in Zusammenhang gebracht wurden.

Landkreis Schwäbisch Hall

Infizierte (gesamt): 532 - Anstieg um 56 zum Vortag

Genesene Patienten: 167

† 14

Landkreis Rems-Murr

Infizierte (gesamt): 595 - Anstieg um 40 zum Vortag

Genesene Patienten: k.A.

† 5

Aktuelle Meldungen zum Coronavirus

In der LEA in Ellwangen hat es den ersten Coronavirus-Fall gegeben. Das hat das Regierungspräsidium Stuttgart am Donnerstag mitgeteilt.

Haustiere sind vor Virus sicher

Die Corona-Pandemie hat auch den Alltag in den Aalener Tierarztpraxen einschneidend verändert. Nach wie vor haben sie als systemrelevante Einrichtungen geöffnet. Allerdings unter verschärften Hygieneauflagen und Kontaktsperren.

Angst vor Coronavirus

Aus Angst vor dem Coronavirus tragen manche Autofahrer eine Maske während der Fahrt. Doch ist das erlaubt?

Kurzarbeit bei Lindenfarb

Auch das Textilunternehmen Lindenfarb ist von der Coronakrise betroffen und fährt die Produktion auf 70 Prozent zurück. Textilien für die Herstellung von Mundschutz könnten ein neues Standbein werden.

Studenten entwickeln App gegen Corona

In Zeiten der Corona-Pandemie ist es besonders wichtig, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Ali Karami, Christian Miller und Emil Hopf , drei Studenten der Hochschule Aalen haben daher eine App entwickelt, die die Kontaktpersonen eines Erkrankten alarmiert.

Zweitligist 1. FC Heidenheim meldet Kurzarbeit

Auf Grund des einstimmigen Beschlusses, im Rahmen der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am vergangenen Dienstag, auch den Spielbetrieb in der 2. Fußball-Bundesliga bis Ende April auszusetzen und den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen, muss der FCH erstmals Kurzarbeit anmelden.

Notbetreuung während der Ferien

Die Stadt Aalen bietet gemeinsam mit den Aalener Schulen in den Osterferien vom 6. April bis 19. April eine Ferienbetreuung für Schüler der Klassenstufen 1 bis 6 an. Die Betreuung wird in Kooperation von Lehrkräften aller Aalener Schulen und pädagogischen Fachkräften der städtischen Jugendhäuser realisiert.

