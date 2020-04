Coronavirus: Aktuelle Lage im Ostalbkreis und den Nachbarlandkreisen

Zwar lassen sich die Zahlen der Coronavirus-Fälle in den jeweiligen Landkreisen nicht miteinander vergleichen. Denn verschiedene Gegebenheiten und Umstände in den jeweiligen Gebieten können zu unterschiedlichen Intensitäten führen.

Ein Trend aufgrund von Gemeinsamkeiten lässt sich hingegen ableiten. Im Ostalbkreis sowie in den umliegenden baden-württembergischen Nachbarkreisen ist die jeweilige Zahl der genesenen Patienten höher als die der aktuell am Coronavirus erkrankten.

Themen-Dossier: Die Corona-Krise auf der Ostalb

Einzig der bayerische Nachbarlandkreis Donau-Ries verzeichnet laut einer Mitteilung am Mittwoch mehr aktive Fälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 als genesene Patienten.

Die aktuelle Lage in der Region

Jeder Landkreis hat mit Blick auf die Daten seine Eigenheiten. Der Ostalbkreis verzeichnet die meisten positiv getesteten Personen, allerdings auch die wenigsten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Allerdings kann auch nur in der Statistik auftauchen, wer tatsächlich getestet wurde. Allein diese Tatsache lässt nur einen eingeschränkten Vergleich der Kreise zu - vor allem im Hinblick auf die Infektionszahlen im Gesamten.

Schwäbische.de sammelt die Daten von den jeweiligen Landratsämtern und stellt damit die statistische Lage im jeweiligen Kreis dar.

Ostalbkreis

Infizierte (gesamt): 1349 - Anstieg um 23 zum Vortag

Genesene Patienten: 678

Aktive Fälle: 651

† 20

Landkreis Schwäbisch Hall

Infizierte (gesamt): 935

Genesene Patienten: 630

Aktive Fälle: 265

† 40

Landkreis Göppingen

Infizierte (gesamt): 720

Genesene Patienten: 459

Aktive Fälle: 228

† 33

Landkreis Heidenheim

Infizierte (gesamt): 406

Genesene Patienten: 222

Aktive Fälle: 151

† 33

Landkreis Rems-Murr

Infizierte (gesamt): 1171

Genesene Patienten: 740

Aktive Fälle: 431

† 38

Landkreis Donau-Ries

Infizierte (gesamt): 305

Genesene Patienten: 145

Aktive Fälle: 160

† 22

Weitere Meldungen zur Corona-Krise

LEA ist auch Thema im Landtag

Der Innenausschuss des Landtags hat sich am Mittwoch mit den Verstößen gegen die Corona-Beschränkungen befasst. Rund 1800 hat die Polizei am vergangenen Wochenende registriert. Dabei kam auch die Ellwanger LEA zur Sprache.

Schüler fordern weiterhin Schulschließungen vom Land

Die Schüler-Union Ipf-Härtsfeld hat jetzt eine Stellungnahme zur möglichen Wiederaufnahme des Schulunterrichts verfasst. Darin wird eine Verschiebung der Maßnahme gefordert.

Die Diskussion über eine schrittweise Öffnung der Schulen verfolgen auch die Schüler in der Region derzeit sehr aufmerksam.

Ansturm auf Aalener Wertstoffhof

Drei Finger in der Luft, ein kurzes Nicken. René Guttmann zieht das schwere Rolltor auf und winkt drei Autos auf das Gelände des Wertstoffhofs an der Oesterleinstraße. Der Mitarbeiter der Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung (GOA) atmet kurz durch.

„Am Samstag ging die Schlange bis vor zum Kreisverkehr“, sagt er und deutet in Richtung Heinrich-Rieger- und Hopfenstraße, wo auch am Montagnachmittag wieder etliche Autos dicht an dicht stehen.

Weitere Inhalte zum Coronavirus

