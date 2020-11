Corona: Weitere Zugangsbeschränkungen in den Kliniken Ostalb

Wie die Kliniken Ostalb in einer Pressemitteilung schreiben, gelten aufgrund der weiter steigenden Infektionszahlen im Ostalbkreis zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter ab Mittwoch, 18. November, weitere Zugangsbeschränkungen für Besucher in den Kliniken des Ostalbkreises.

In folgenden Situationen sind Besuche oder die Begleitung eines Patienten möglich: Ein Elternteil darf ein krankes Kind besuchen. Begleitpersonen sind bei Patienten, bei denen es medizinisch notwendig ist, erlaubt. Besuche sind bei im Sterben liegenden oder verstorbenen Patienten möglich. Väter oder eine Begleitperson dürfen bei der Geburt oder einem Kaiserschnitt anwesend sein und die Partnerin und das Neugeborene auf der Entbindungsstation für eine Stunde am Tag besuchen. Besuche von Geschwisterkindern sowie von weiteren Angehörigen sind nicht möglich, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Besucher werden gebeten, gegebenenfalls mit der Information oder der Pforte der jeweiligen Klinik Kontakt aufzunehmen.