Corona-Update für den Ostalbkreis: Ein Covid-19-Patient muss beatmet werden

Von 55 Neuinfektionen am Dienstag berichtet das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg im aktuellen Lagebericht für den Ostalbkreis. Damit steigt der Wert der Gesamtfälle auf 16.353. Auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist angestiegen. 79,2 Menschen haben sich pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche angesteckt.

Damit hat sich der Wert im Vergleich zum Vortag um 1,2 erhöht. 249 Menschen wurden innerhalb der vergangenen sieben Tage im gesamten Kreisgebiet positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. In Baden-Württemberg beträgt die aktuelle Inzidenz 78,4.

Zwar haben sich die aktiven Fälle in Schwäbisch Gmünd verringert und in Aalen erhöht. Dennoch bleibt die Stauferstadt die traurige Nummer eins. 96 Bewohner sind hier positiv getestet (-4), in Aalen sind es derzeit (beides Stand Montag) 69 (+7). Im Ostalbkreis sind laut Landratsamt 336 Menschen infiziert (+2).

Ein Patient invasiv beatmet

Da der Blick künftig weg von der Inzidenz hin zur Intensivbettenbelegung gehen soll, werden diese Daten künftig ebenfalls beachtet. Laut des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) wird aktuell ein Covid-19-Patient im Ostalbkreis invasiv beatmet. Alle weiteren Daten sind in der folgenden Auflistung hinterlegt.