Corona und die Folgen: Aalens OB sorgt sich vor allem um drei Bereiche

Die Bildung, die Lebendigkeit und Vielfalt der Aalener Innenstadt sowie Kunst und Kultur – das sind nur drei Bereiche, um die sich der Aalener Oberbürgermeister Thilo Rentschler in der aktuellen Corona-Situation große Sorgen macht.

Über die Stadt und ihre Menschen in der Pandemie und im Lockdown hat unser Redakteur Eckard Scheiderer mit Rentschler gesprochen.

Herr Rentschler, die Corona-Pandemie dauert – rückläufige Zahlen und Impfbeginn hin oder her – unvermindert an. Welche dauerhaften Auswirkungen auf das Leben in Aalen fürchten Sie?

Ich sehe da vor allem drei gefährdete Bereiche, die mir Sorgen machen. Zum einen ist es das Thema Bildung. Unsere Hochschule etwa verzichtet seit zwei Semestern auf ein Präsenzstudium. Das heißt, es fehlen dort vor Ort nicht nur die Studierenden, sondern auch ein Teil der Professoren und Lehrbeauftragten.

Das heißt, in Aalen fehlt ein guter Teil an direktem Austausch, auch in die Wirtschaft hinein, an studentischem Leben und damit auch an jener Kraft, die normalerweise von der Hochschule aus auch in andere gesellschaftliche Bereiche hinein ausgeht. Sollte das so weitergehen, würde das bedeuten, dass ein komplettes dreisemestriges Masterstudium oder die Hälfte eines Bachelorstudiums online verbracht wurden. Für die betroffenen jungen Menschen kein glücklicher Verlauf.

Bildung Teil zwei sind für mich die Schulen, vor allem die frühkindliche Bildung in den Kitas und Grundschulen. Unser bisheriges Bestreben und unser Anspruch war es, gerade hier, völlig unabhängig von Einkommen und sozialem Stand, für alle Bevölkerungsschichten gute Bildung und Betreuung anzubieten. Darauf zu verzichten, das kann nicht mehr lange gutgehen.

Welche Corona-Sorgen treiben Sie neben dem Thema Bildung noch um?

Es ist die Sorge um unsere lebendige Aalener Innenstadt, für die wir bislang Jahr für Jahr große Anstrengungen unternommen haben. Eine fast menschenleere Innenstadt wie jetzt ist eigentlich eine Katastrophe. Seit Jahrtausenden sind Städte der Schmelztigel des Austauschs und der Begegnung, sie sind die Wiege der Demokratie und bei Rückzug und Nicht-Begegnung in ihrer Funktion durch nichts zu ersetzen, auch nicht digital.

Denn alles menschliche Leben ist Begegnung. Ganz konkret fürchte ich, dass auch in Aalen einem Großteil der Akteure unserer sonst so lebendigen Innenstadt so langsam die Puste ausgeht. Das zeigen Filialketten, die jetzt schon Insolvenz anmelden, das droht vor allem aber auch den kleineren Geschäften, die nicht so viel Speck auf den Rippen haben. Und den aus meiner Sicht inzwischen übermächtigen Online-Handel halte ich in dieser Form für eine ganz ungute Entwicklung.

Der dritte Bereich?

Das ist die Kultur. Kunst und Kultur sind durch nichts zu ersetzen. Wenn ich nur daran denke, wie viele tolle Angebote und Veranstaltungen – übrigens für die ganze Region – wir vor Corona hier hatten. Gerade hier bin ich aber auch zuversichtlich, dass wir hier sehr schnell wieder „auferstehen“ können, auch schon bei gewissen Lockerungen, wenn ich etwa nur an die Reihe „Musik vom Rathausdach“ vom vergangenen Jahr denke.

Gibt es bei der Corona-Pandemie momentan auch Entwicklungen, die auf längere Sicht positive Auswirkungen haben könnten?

Die kommunale Ebene könnte auch im Blick der Menschen wieder mehr an Bedeutung gewinnen. Es wird doch gerade jetzt deutlich, welch wichtige Aufgaben die kommunale Seite übernimmt und was sie zu leisten imstande ist. Ohne die kommunalen Strukturen von Stadt und Kreis wäre die Bekämpfung der Pandemie gar nicht denkbar. Stichwort Impfzentrum in der Ulrich-Pfeifle-Halle, um nur ein aktuelles Beispiel zu nennen.

Die Stadt organisiert die Notbetreuung an Kitas und Schulen, ihr Ordnungsamt wacht gemeinsam mit der Polizei über die Einhaltung der Corona- und Lockdown-Regeln, die Stadt betreibt gerade jetzt intensiv Wirtschaftsbetreuung- und -förderung.

Es gibt derzeit kaum ein Amt der Stadtverwaltung, das nicht direkt in die Bewältigung der Pandemie eingebunden wäre. Und die Stadtwerke halten auf kluge Weise einen ganz normalen Alltagsbetrieb aufrecht.

Was sind Ihre wichtigsten Forderungen an die „große“ Politik für die kommenden Wochen und Monate?

Ich hoffe in vielen Bereichen natürlich auf die Selbstheilungskräfte einer starken demokratischen Gesellschaft. Aber wir müssen in der momentanen Lage immer stärker auf die aufpassen, die keine starke Lobby haben, die nicht begütert sind und alltäglich ganz großen Belastungsproben ausgesetzt sind.

Und meine Erwartung ist schon, dass die Entscheidungswege einer Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin den Bürgerinnen und Bürgern künftig klarer und ausführlicher dargelegt werden.

Wie könnte das funktionieren?

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, hat nach der jüngsten Runde im Kanzleramt in einer Online-Videokonferenz des Deutschen Städtetags alle Entscheidungswege dieser Konferenz seinen Oberbürgermeisterkolleginnen und -kollegen 25 Minuten lang ausführlich erklärt. Das hat er sehr gut gemacht, und genau so müsste das auch der gesamten Bevölkerung erklärt werden.

Und was versprechen Sie sich davon?

Das würde etwa vermutlich so manchem Verschwörungstheoretiker den Wind aus den Segeln nehmen. Und ich bin mir sicher, die Bevölkerung versteht die Zusammenhänge, wenn man sie ausführlich erklärt.

Man darf dabei nicht vereinfachen oder weismachen, es genüge, an einer einzigen Schraube zu drehen. Man muss vielmehr die mannigfachen Zusammenhänge so erklären, dass die Bürgerinnen und Bürger sie schlüssig und eigenverantwortlich nachvollziehen können. Wir alle sind mündige Bürger.

Gibt es Ihrerseits weitere Forderungen?

Ja, meine Forderung, nein, mein Appell und meine Bitte an alle sind die, jetzt noch einmal Geduld aufzubringen. Die jetzt begonnenen Impfungen sind der Dreh- und Angelpunkt dafür, wie wir die Weitergabe des Corona-Virus eindämmen können.

Die Impfungen sind aber auch eine gewaltige logistische Herausforderung. Dabei geht es für mich nicht nur um Bestellmengen, sondern schlichtweg darum, dass Impfstoff in ausreichendem Maße erstmals produziert werden muss. Das kann nicht binnen Wochenfrist geschehen.