Corona trifft Uganda besonders hart

In Zeiten von Corona kreisen die Gedanken vieler Bürger um sich selbst. Doch trotz Einschränkungen, Homeoffice und Homeschooling gilt es den Blick auf ein Land zu lenken, das während der Corona-Pandemie noch ganz andere Sorgen quält, sagt Florian Heusel, Leiter des Caritas-Dienstes „Berufliche Integration“ und denkt etwa an Uganda.

„Die Menschen dort trifft es besonders hart“, berichtet Florian Heusel. Der Lockdown zwingt das eh schon zu den ärmsten Ländern der Welt gehörende ostafrikanische Binnenland in die Knie. „Man kann sich das bisschen Geld, das man zum puren Überleben braucht, nicht mehr verdienen wegen der Kontaktverbote“, sagt er.

Durch die Schließungen von Schulen, Kindergärten, Universitäten, Hotels, Restaurants, Geschäftslagern, Flughäfen und öffentlichen Verkehrsmitteln – besonders die Bodabodas (Fahrradtaxis) – seien Frauen und Männer schlichtweg arbeitslos geworden. Hier stünden Familien vor der Wahl: „Entweder man riskiert eine Corona-Infektion oder man verhungert.“

Doch Corona sei nicht das einzige Problem, die es in dem 35 Millionen-Einwohner-Staat, gibt: „Getreideanbau fällt der Heuschreckenplage zum Opfer“, berichtet Heusel. Pestizide, die zur Bekämpfung der Insekten gebraucht würden, können wegen der geschlossenen Grenzen nicht eingeführt werden.

Ähnlich sehe es mit Impfkampagnen aus, die gegen Krankheiten wie Masern oder Malaria helfen sollen, wegen der ausfallenden Transportmöglichkeiten für Impfstoffe allerdings nicht mehr ausgeführt werden können. „Die Situation ist dramatisch.“ Denn auch mit schweren Unwettern, Stürmen und Hochwasser habe die Republik Uganda zu kämpfen.

Florian Heusel ist mit dem Freundeskreis Uganda aufgewachsen. „Genau wie meine Brüder Stefan und Pirmin.“ Der Vater der drei Heusel-Brüder, Paul, gründete gemeinsam mit einer Gruppe engagierter Christen in Aalen und mit Anne Nammudu aus Uganda den Freundeskreis. Anne Nammudu studierte damals Sozialpädagogik in Freiburg und absolvierte ein Praktikum bei der Caritas in Aalen.

So lernte sie auch den Onkel der Heusel-Brüder, Gerhard Heusel, den späteren Leiter der Caritas Ostwürttemberg kennen. „Zu Anne Nammudu, die leider letztes Jahr verstorben ist, und ihrer Projekte und Verantwortlichen vor Ort, verbindet uns nach wie vor eine große Verbundenheit und Freundschaft“, erzählt der Freundeskreis-Vorsitzende.

Inzwischen ist Emmanuel Musoke der Mittelsmann für die Aalener Helfer. Er berichtet regelmäßig aus der Region Masaka, wo das bisher größte Hilfsprojekt des Freundeskreises, das Mother-House für Kinder (Aidswaisen), steht.

In einem ihrer Briefe an Florian Heusel schreiben die Verantwortlichen vor Ort (George Nkonge und Teddy Nakanwagi) von der Zeit des Lockdowns, der am 18. März begann und die Menschen in den Hunger treibt. Glücklich schätzten sich die beiden über jede Spende, die vom Freundeskreis dort ankommt und so einigen Familien die so dringend benötigten Lebensmittel ermöglicht.