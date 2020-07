Corona-Tests in Pflegeheimen fallen negativ aus

Um einem wiederkehrenden Anstieg von Corona-Fällen auch in Pflegeheimen entgegenzuwirken, finden seit Anfang Juni flächendeckende Testungen statt. Auch in den Pflegeheimen der Stiftung Haus Lindenhof im Raum Aalen, Abtsgmünd, Ellwangen, teilt die Einrichtung in einer Pressemitteilung mit. Alle Test seien negativ ausgefallen.

„Unsere Mitarbeitenden und Bewohnerinnen und Bewohner wurden zügig durch die MVZ-Praxis und dem Arzt Ulrich Friedrichson getestet. Wir sind sehr froh darüber, dass alles so schnell und unkompliziert vonstatten ging“, sagt Hausleiterin der Marienhöhe, Patrizia Gehrs-Knopf. Und darüber, dass alle negativ auf Corona getestet worden seien.

„Für uns war es wichtig, dass wir schnellstmöglich Rückmeldung bekommen, ob positive Testergebnisse vorliegen“, meint Christine Baum, Hausleiterin des Pflegeheims Sankt Elisabeth. Dort sei bereits nach einem Tag die erfreuliche Nachricht überbracht worden, dass alle Bewohner und Mitarbeiter negativ getestet sind. Auch die Bewohner des Pflegeheims Sankt Lukas in Abtsgmünd wurden getestet: Hier liegen ebenfalls nur negative Testergebnisse vor.

Ein Blick in das Pflegeheim Sankt Agnes in Westhausen zeigt ebenfalls durchgängig negative Testergebnisse, was Hausleiterin Helene Smirnov freut: „Es ist beruhigend zu wissen, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Mitarbeitende gesund sind.“

Angesichts der Lockerungen zum 1. Juli kann jeder Heimbewohner täglich von bis zu zwei Personen besucht werden. „Einerseits besteht Grund zur Freude, denn die teilweisen Lockerungen führen auch zu einem Schritt in Richtung Normalität. Andererseits ist es uns weiterhin ein wichtiges Anliegen, die Gesundheit unserer Bewohner und Mitarbeitenden bestmöglich zu schützen“, sagt der Wohnverbundsleiter Christian Kestler. Ein besonderer Dank der Stiftung Haus Linenhof gilt den Mitarbeitenden in den Pflegeeinrichtungen, die sich weiterhin immens für die Bewohnerinnen und Bewohner einsetzen und die Pflege sicherstellen.