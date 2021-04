Corona-Tests an Kitas: Städte und Gemeinden starten

In Schwäbisch Gmünd ging vor zweieinhalb Wochen das Modellprojekt der Testungen an Kitas im Ostalbkreis, nach Abstimmung mit den Städten und Gemeinden, an den Start. Etwa 70 Prozent der rund 2500 Kinder in 54 Einrichtungen werden regelmäßig getestet, so konnten bereits in der ersten Woche der Testungen 15 positive Coronafällen bei Kindern verifiziert werden. Das Schwäbisch Gmünder Pilotprojekt war sehr erfolgreich, heißt es in einer Pressemiteilung des Landratsamts.

„Durch den Pilotversuch der Stadt Schwäbisch Gmünd konnten wichtige Erkenntnisse, beispielsweise. zu Ablauf und Kommunikation bei den Testungen gewonnen werden, die nun im ganzen Kreis hilfreich sind“, so Bläse.

Das Land Baden-Württemberg und die Kommunalen Landesverbände haben sich für die Zeit ab dem 12.April auf die stufenweise Einführung einer regelmäßigen Testung der Kita- und Kindertagespflegekinder in Baden-Württemberg geeinigt.

Landrat Joachim Bläse hat sich hierzu heute mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des Ostalbkreises abgestimmt. „Es freut mich sehr, dass alle 42 Städten und Gemeinden bei der freiwilligen Testung an Kitas mitmachen“, so der Landrat.

Im Laufe dieser Woche werden die Kitas mit Testungen beginnen, der Ostalbkreis hat für die Kommunen 123.000 Testkits beschafft und wird diese an die Kommunen weiterreichen.

Die Testskits sind für die Testungen der Kinder bestimmt. Ziel ist die Durchführung von ein bis zwei Corona-Schnelltests pro Woche für die betreuten Kinder. Vorrangig sollen Kinder zwischen drei und sechs Jahren getestet werden, die Kindergartenträger können aber selbständig das Angebot auf andere Altersgruppen ausweiten. Die Tests können individuell (in der Einrichtung oder zuhause) durchgeführt werden, dies entscheidet der jeweilige Träger. Die 42 Städte und Gemeinden haben sich heute darauf verständigt, dass bei einem positiven Ergebnis eines Eigentests ohne Aufsicht, das Kind nicht in die Einrichtung kommen kann, sondern das Ergebnis mittels PCR-Test überprüft werden muss. Für die Erzieherinnen und Erzieher, die sich zwei Mal pro Woche testen, werden die Testkits vom Land bereitgestellt.