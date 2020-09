„Corona-Telefon“: Tipps für Sportvereine

Von 18 bis 19 Uhr an diesem Freitag gibt der Sportkreis Ostalb am „Corona-Telefon“ rechtliche und praktische Tipps für Sportvereine. Schwerpunkt: Durchführung von Sportangeboten unter den derzeitigen Bedingungen, insbesondere Freizeiten und Mehrtagesausfahrten. Der Vorsitzende des Sportkreis Ostalb und Geschäftsführer der Aalener Sportallianz Manfred Pawlita und Rechtsanwalt Marcel Kucharz vom Anwältehaus Bayrhammer & Kollegen Aalen stehen dem Sportkreis Ostalb in der zweiten Auflage des „Corona-Telefons“ wieder zur Verfügung. Dabei können sie aus ihrem praktischen Erfahrungsschatz und rechtlichen Wissen den interessierten Sportvereinsvertretern dabei helfen, eine sorgfältige Risikoabschätzung und gleichzeitig ein attraktives Angebot auf die Beine stellen zu können. Das Angebot ist kostenlos. Es wird darum gebeten, vorab per E-Mail bis spätestens 10. September die Fragen an geschaeftsstelle@sportkreis-ostalb.de einzureichen, unter Angabe einer Telefonnummer. Der Rückruf zur Beantwortung der Fragen findet dann während der Veranstaltungszeit statt; ein spontaner Anruf unter der Nummer 07361 / 9754-809 ist ebenfalls möglich. Es handelt sich um die zweite Veranstaltung dieser Art, nachdem am 15. Mai bereits eine Veranstaltung zur Wiederaufnahme des Sportbetriebes mit dem Schwerpunkt auf der damals neuen Corona-Sportstätten-Verordnung durchgeführt wurde. Die Veranstaltung fand eine positive Resonanz, weshalb eine Neuauflage angeboten wird.