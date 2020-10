Corona: Soldaten der Bundeswehr unterstützen den Ostalbkreis

Bereits vergangene Woche hat das Landratsamt Ostalbkreis einen Antrag auf Unterstützung durch die Bundeswehr für die Nachverfolgung von Kontaktpersonen ersten Grades von Corona-Infizierten gestellt. Ab nächster Woche werden Soldaten uns bei dieser Aufgabe helfen, sagt Landrat Joachim Bläse laut einer Pressemitteilung vom Mittwoch.

„Mein Dank geht an das Kreisverbindungskommando der Bundeswehr, das uns bei der Antragstellung beraten hat, sowie an alle Stellen von Bund und Land, die diese Hilfeleistung so schnell möglich gemacht haben“, so Bläse.

Die Vorbereitungen für die räumliche Unterbringung und der Aufbau der technischen Infrastruktur laufen momentan. Die Landkreisverwaltung wird Anfang kommender Woche aktuell informieren.