Corona-Schnelltests auch im Welland

Ab kommender Woche wird es auch im Welland eine Möglichkeit für Corona-Schnelltests geben. Organisiert haben das die beiden Ortsvorsteherinnen Sabine Kollmann (Fachsenfeld) und Andrea Zeißler (Dewangen). Murat Onay, der in Aalen am Marktplatz eine Teststation betreibt, wird zunächst zweimal in der Woche im Welland ein Testangebot unterbreiten. Erstmals wird er am Dienstag, 4. Mai, in Fachsenfeld und am Freitag, 7. Mai, in Dewangen sein. Die Tests werden dann immer dienstags von 8 bis 14 Uhr im katholischen Gemeindezentrum, Kirchstraße 34, in Fachsenfeld, sowie immer freitags von 9 bis 15 Uhr im Bischof-Schmid-Haus, Stollbergstraße 3, in Dewangen angeboten werden. Es ist vorerst bis auf Weiteres keine Anmeldung erforderlich.