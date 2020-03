Corona: Schlosshexen bieten Hilfe im Quarantäne-Fall

Die Fachsenfelder Schlosshexen haben angesichts des Coronavirus beschlossen, anderen Menschen ihre Hilfe anzubieten. Sie haben für Mitbürger, die sich wegen Quarantäne in den eigenen vier Wänden aufhalten müssen, einen kostenlosen Besorgungsdienst eingerichtet.

Präsident Bernd Märkle von den Schlosshexen schreibt: „Das Corona-Thema begleitet unser tägliches Leben – in Medien und in Gesprächen mit Freunden, Arbeitskollegen oder Verwandten ist die Lungenkrankheit in unserem Alltag präsent. Durch die Berichterstattung wissen wir, dass vor allem ältere Menschen oder Menschen mit einer Vorerkrankung besonders anfällig für die Viruserkrankung sind.

Ein besonderes Schutzbedürfnis oder der Quarantäne-Fall zwingen vereinzelt unsere Mitbürger in Fachsenfeld dazu, sich in den eigenen vier Wänden aufzuhalten und diese nicht zu verlassen.“

Die Schlosshexen erledigen Einkäufe, Besorgungen oder andere Dienste auf Anfrage. Angesprochen sind die Ortsteile Fachsenfeld, Himmlingsweiler, Scherrenmühle, Schlossreute, Spitz, Steinfurt, Waiblingen, Pfannenstiel, Kocherschafhaus, Muhlhausle, Sanzenbach, Bodenbach oder Frankeneich.