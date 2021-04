Corona-Neuinfektionen im Ostalbkreis steigen weiter

Wie schon in der vergangenen Woche hat der Ostalbkreis auch diesen Donnerstag wegen der effizienten Arbeit des Kreisimpfzentrums (KIZ) in Aalen eine Sonderration BioNTech-Impfstoff zugeteilt bekommen. Damit können 1170 weitere Impftermine vom Ostalbkreis zur Verfügung gestellt werden, die online oder über die Impftermin-Hotline 116 117 gebucht werden können. Das hat das Landratsamt mitgeteilt.

Ergänzend zum Impfen im KIZ und in den Hausarztpraxen konnte die Landkreisverwaltung jetzt mit den Mobilen Impfteams aus Stuttgart ein zusätzliches wohnortnahes Impfangebot für über 70-Jährige organisieren. Dieses Wochenende werden in der Bopfinger Stauferhalle 234 Menschen geimpft, in weiteren Kommunen ist dieser Service in Abstimmung mit den Bürgermeisterämtern in Vorbereitung. Damit kann der Impfprozess im Ostalbkreis weiter beschleunigt werden.

39 255 Menschen haben inzwischen im KIZ und von Mobilen Impfteams im Ostalbkreis eine Erstimpfung, 9678 eine Zweit- und damit eine vollständige Impfung erhalten. In 135 Arztpraxen im Ostalbkreis finden nun ebenfalls Impfungen statt, sodass dort weitere 14 009 Menschen bereits eine Erst- und 172 eine Zweitimpfung erhalten konnten. Weitere Bürgerinnen und Bürger haben in einem Zentralen oder Kreisimpfzentrum außerhalb des Ostalbkreises ihren Impfschutz bekommen.

Auch die zweite Säule der Pandemiebekämpfung, das freiwillige und anlasslose Testen, nimmt weiter Fahrt auf. Inzwischen führen 109 Stellen in den 42 Städten und Gemeinden Bürgertestungen durch, auf die jeder ein Mal in der Woche Anspruch hat. In der vergangenen Woche wurden 15 093 Testungen durchgeführt, davon waren 76 oder 0,50 Prozent positiv. Insgesamt gab es seit Anfang März 70 234 Bürgertests, von denen 370 oder 0,53 Prozent ein positives Ergebnis erbrachten. Eine Liste der Stellen, die im Ostalbkreis kosten- und anlasslose Bürgertestungen durchführen, gibt es über die Startseite von www.ostalbkreis.de unter „Aktuelles zum Coronavirus“.

Mit Blick auf das Wochenende und den 1. Mai-Feiertag werden Polizei und Kommunen die Einhaltung der Corona-Regeln im öffentlichen Raum und der Quarantänevorschriften verstärkt kontrollieren und Verstöße anzeigen.