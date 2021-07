Corona-Lage im Ostalbkreis: Inzidenzwert steigt in Richtung Grenzwert

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt im Ostalbkreis in Richtung des ersten Grenzwerts. Am Dienstag berichtet das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg von einer Inzidenz von 8,3. Übersteigt der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Zehner-Grenze drohen erneut strengere Regeln.

Innerhalb einer Woche haben sich im gesamten Kreisgebiet 26 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Elf Neuinfektionen sind außerdem hinzugekommen. Damit steigt der Wert der Gesamtfälle auf 15.670. Bei den Todesfällen hat es keinen Anstieg gegeben. 410 Menschen starben seit Ausbruch der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19.

Wie das Landratsamt auf seiner Webseite angibt, sind aktuell (Stand Montag) 27 Menschen im Kreis positiv auf Sars-CoV-2 getestet - einer weniger als am Vortag. Die Inzidenz lag zuletzt bei 5,4.

Lage im Land

Auch der Wert im Land steigt an. In Baden-Württemberg haben sich innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner 9,6 Menschen infiziert. 261 Neuinfektionen kamen am Dienstag hinzu. Seit Pandemiebeginn wurden 503.240 Baden-Württemberg positiv auf das Coronavirus getestet.