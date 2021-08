Corona-Lage im Ostalbkreis: Aktuelle Inzidenz liegt bei 78

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Montag im Ostalbkreis bei 78. Das berichtet das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg im aktuellen Lagebericht. 245 Neuinfektionen sind innerhalb einer Woche im gesamten Kreisgebiet registriert worden.

Mit 18 Neuinfektionen steigt zudem der Wert der Gesamtfälle auf 16.298. Bei den Todesfällen ist der Wert gleichgeblieben. 412 Menschen starben seit Beginn der Pandemie in oder an einer Covid-19-Erkrankung. Die Inzidenz des Ostalbkreises ist aktuell höher als die des Landes - wenn auch nur knapp. 77,9 Menschen haben sich in Baden-Württemberg innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner angesteckt.

Derzeit (Stand Sonntag) sind laut zuständigem Landratsamt 334 Menschen im Kreis positiv auf das Coronavirus getestet. Das sind allerdings 19 weniger als noch am Vortag. Die meisten Infizierten sind in Schwäbisch Gmünd registriert. 100 (-5) wurden hier positiv getestet. Zum Vergleich: In Aalen sind es derzeit 62 (-3), in Ellwangen 40 (-1). Alle weiteren Daten entnehmen Sie der interaktiven Karte.