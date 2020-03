Corona-Krise: Landkreis sucht Pflegefachkräfte für Ärztliches Notfallzentrum

Der Ostalbkreis sowie die Kliniken Ostalb suchen nach Pflegefachkräften für das Ärztliche Notfallzentrum. Das teilt die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Das Zentrum entsteht derzeit in der Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen mit zunächst 70 Betten - im Bedarfsfall sogar mit 125.

Für den Fall, dass das Ärztliche Notfallzentrum in Betrieb genommen werden muss, werden noch examinierte Pflegefachkräfte zur Unterstützung gesucht, teilt die Verwaltung in einem Schreiben mit.

Pflegekräfte, die derzeit nicht in ihrem Beruf arbeiten oder bereits im Ruhestand sind, werden gebeten, den Kreis zu unterstützen. „Gegegebenfalls auf Honorbasis.“

