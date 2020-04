Corona-Krise: Hausbesuch vom Friseur ist strafbar

Dass man in Zeiten von Corona nicht zum Haareschneiden gehen kann, nehmen einige mit Humor und sind schon gespannt, wie sie mit langer Mähne in einigen Wochen aussehen. Für andere wiederum scheint genau das derzeit eines der größten Probleme zu sein, und sie bemühen sich, Friseure zu finden, die zu den Kunden nach Hause kommen oder diskret die Salontür aufschließen.

Kunden gehen gezielt auf Friseure zu

Scheinbar gibt es im Moment noch Einzelne, die sich auf solche Deals einlassen, worüber Bernd Bäuerle, Obermeister der Friseur-Innung Aalen, verärgert ist und an Kunden wie Friseure appelliert.

„Ich selbst und auch einige Kollegen haben in den vergangenen Tagen Anrufe einzelner Kunden bekommen, ob wir nicht zu Ihnen nach Hause kommen könnten. Sie seien nicht an Corona erkrankt, wird dann noch hinzugefügt“, sagt Bäuerle. Auch über WhatsApp und andere soziale Medien würden Mitarbeiter gezielt darauf angeschrieben.

„Und ich muss leider auch feststellen, dass es einzelne Friseure gibt, die Ihre Dienstleistungen im Netz noch immer anbieten“, sagt Bäuerle. Ihm sei berichtet worden, dass es auch nach den strengen Restriktionen des Landes zur Eindämmung des Coronavirus noch zu Hausbesuchen von Friseuren gekommen sei.

„Ich weiß, dass der eine oder andere Einzelkämpfer oder Soloselbstständige, der bislang auf diese Weise sein Geld verdient hat, sich schwertut, den jetzigen Zustand zu akzeptieren“, sagt der Innungsobermeister.

Hausbesuche sind derzeit verboten

Klar sei aber, dass Hausbesuche von Friseuren im Moment verboten sind. Dies stellt das Land in seiner Corona-Verordnung explizit klar, wo unter anderem auch die Tätigkeit von mobilen Dienstleistern untersagt wird. Denkbar ist bei einem wiederholten Verstoß ein Bußgeld von bis zu 25 000 Euro, wie die Kreishandwerkerschaft mitteilt.

Die Corona-Krise auf der Ostalb

Sollte ein Kunde an Corona erkranken, wird das Gesundheitsamt Nachforschungen zu den Kontaktpersonen anstellen. Dann wird klar, dass ein verbotener Kontakt stattgefunden hat und es kommt zu einem Ermittlungsverfahren, welches für beide Parteien sehr unangenehm und teuer werden kann.

Auch wenn es seine Branche hart treffe, sei er doch etwas erleichtert gewesen, als das Land die Schließung der Friseursalons angeordnet habe. „Als Unternehmer kann man ja eigentlich keine Kunden wegschicken“, sagt er. Allerdings habe er an den Tagen vor der Schließung bemerkt, dass sich seine Mitarbeiterinnen zunehmend schwerer taten, nah an den Kunden zu arbeiten. Die vorgeschriebenen 1,5 Meter Abstand sind bei der Friseurtätigkeit nicht einzuhalten.

Bußgeld droht

Er hoffe deshalb, dass sich seine Kollegen, aber auch die Kunden nun nicht unnötig in Gefahr brächten. „Es muss den Kunden klar sein, dass sie ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, wenn Sie jemanden für eine Friseurtätigkeit in ihr Haus lassen, von dem sie nicht wissen, ob er oder sie mit Corona-Infizierten Kontakt hatte“ so Bäuerle. Und die Kollegen sollten nicht riskieren, ein saftiges Bußgeld aufgebrummt zu bekommen.

Unterstützung erhält Bäuerle von Matthias Moser, Geschäftsführer des Fachverbands Friseur und Kosmetik Baden-Württemberg. „Ich hoffe, dass die Kunden so vernünftig sind, die Corona-Beschränkungen durchzuhalten und nicht die Friseure dazu verleiten oder bedrängen, Dinge zu tun, die sie im Moment nicht dürfen.“

Dabei gehe es um die Gesundheit auf beiden Seiten. Außerdem schade ein Fehlverhalten am Ende dem guten Image, das sich sein Berufsstand in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren erarbeitet habe, so Moser.

Er wünscht sich, dass die Kunden ihren Friseuren die Treue halten und diese wieder aufsuchen oder zu sich bestellen, wenn das Corona-Arbeitsverbot vorbei ist.