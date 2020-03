Corona-Krise erreicht eine neue Dimension

Betroffene, die in Ischgl beim Skifahren waren, sollen sich dringend per Mail an ischgl@ostalbkreis.de oder per Telefon unter 07361 / 5031901 beim Gesundheitsamt des Ostalbkreises melden. Eine Anmeldung zur Abstrichnahme im Drive-in-Testzentrum auf dem Aalener Greutplatz ist zwingend erforderlich. Das Gesundheitsamt vergibt dann einen festen Termin, verbunden mit einem Code, der zur Einfahrt ins Testzentrum berechtigt. Bei der Anmeldung zum Termin sind zwingend Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer (Erreichbarkeit rund um die Uhr) anzugeben. Zum Testtermin muss neben dem Code auch der Personalausweis mitgebracht werden. Das Drive-in-Testzentrum in Aalen ist am Samstag, 14. März, am Sonntag, 15. März, und bis auf Weiteres täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet.