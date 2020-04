Corona-Krise auf der Ostalb: So ist die aktuelle Lage in der Region

Die Entwicklungen der Situation aufgrund des Coronavirus sind in der Region am Freitag sehr unterschiedlich. Zwar steigen in allen Landkreisen die Infiziertenzahlen weiter an. Doch nicht überall ist die Kurve gleich stark ausgeprägt.

So sind die Anstiege von Donnerstag auf Freitag beispielsweise im Ostalbkreis sowie im Landkreis Heidenheim eher gering. Im Kreis Schwäbisch Hall und Rems-Murr hingegen sind die Fallzahlen nach oben geschnellt.

So ist die Lage in der Region

Der Rems-Murr-Kreis wechselt sich mit dem Ostalbkreis als trauriger Spitzenreiter ab, wenn es um die Zahl der Infizierten geht. Am Freitag übernimmt der Rems-Murr-Kreis wieder die Führung.

Auch die Zahl der Todesopfer aufgrund einer Coronavirus-Infektion sind im Haller Kreis, Heidenheim sowie im Rems-Murr-Kreis gestiegen.

Schwäbische.de sammelt die Daten von den jeweiligen Webseiten der Landratsämter und verarbeitet das, was die Gesundheitsämter veröffentlichen. Nicht jede Behörde veröffentlicht die gleiche Datenbasis.

Ostalbkreis

Infizierte (gesamt): 629 - Anstieg um 28 zum Vortag

Aus Isolation entlassen: 247

Aktive Fälle: 380

† 2

Landkreis Göppingen

Infizierte (gesamt): 503 - Anstieg um 18 zum Vortag

Genesene Patienten: 168

† 12

Landkreis Heidenheim

Infizierte (gesamt): 263 - Anstieg um neun zum Vortag

Genesene Patienten: 55

† 4 (Laut Landesministerium für Soziales sind es 5)

Landkreis Donau-Ries

Infizierte (gesamt): 137 - Anstieg um 24 zum Mittwoch, 1. April

† 12

Das Landratsamt teilte am Donnerstag mit, dass es keine nennenswerten Entwicklungen gegeben habe. Daher wurden an diesem Tag auch keine Daten veröffentlicht.

Landkreis Schwäbisch Hall

Infizierte (gesamt): 627 - Anstieg um 95 zum Vortag

Genesene Patienten: 207

† 16

Landkreis Rems-Murr

Infizierte (gesamt): 688 - Anstieg um 93 zum Vortag

Genesene Patienten: 137 (Laut Webseite wurden diese aus der Quarantäne entlassen)

† 8

Aktuelle Situation in Seniorenheim

Im Pflegeheim in Harburg (Landkreis Donau-Ries) sind mittlerweile alle Mitarbeiter und Bewohner getestet worden. Das teilt das Landratsamt am Freitag mit. Dort starben neun Bewohner an einer Covid-19-Infektion.

Die Testergebnisse stünden zum Teil noch aus, heißt es weiter. 20 Mitarbeiter seien allerdings bereits positiv getestet worden. Aufgrund der fehlenden nachträglichen Rückverfolgbarkeit aller Kontakte zwischen dem Personal und den Bewohnern innerhalb des Hauses werden alle Mitarbeiter und Bewohner als enge Kontaktpersonen gewertet.

Die Zahl läge daher bei rund 100 Personen. Eine positiv getestete Patientin befand sich (Stand Mittwoch, 2. April) noch im Seniorenheim, zwei weitere positiv getestete Personen wurden stationär eingewiesen.

Feuerwehrkommandant stellt Desinfektionsmittel her

Aalens Feuerwehrkommandant Kai Niedziella hat gemeinsam mit seinem Sohn Desinfektionsmittel hergestellt. Das berichtet die Stadtverwaltung auf Aalen.de.

„Um den Betrieb des Rathauses und nachgeordneter Einrichtungen zu gewährleisten, wurde deshalb der Versuch zur Selbstherstellung gestartet“, wird Oberbürgermeister Thilo Rentschler dort zitiert.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat laut Mitteilung „zwei brauchbare Rezepte veröffentlicht, die leicht umzusetzen sind“. Dabei mische man Ethanol, Wasserstoffperoxid und Glycerlin in genau vorgegebenen Mengen. Unter Einbeziehung des Wissens von Apotheken sei das Projekt angegangen worden.

Laut Niedziella seien die Inhaltsstoffe nicht gefährlich. Zunächst habe man die Grundkomponenten nach der Kreuzmischgleichung zusammengemixt und dann in Kanister umgeschüttet. Insgesamt seien dabei 20 Handfläschchen „höchster Qualität“ entstanden, die nun dem Rathaus zu Desinfektionszwecken zur Verfügung stehen.

Wichtige Telefonnummern während der Corona-Krise

Alle wichtigen Telefonnummern des Landratsamts Ostalbkreis in der Übersicht. (Foto: Screenshot Webseite LRA Ostalbkreis)

Wie heimische Brauereien mit der Krise umgehen

Bier ist ein Getränk, das in Gemeinschaft und in Geselligkeit konsumiert wird. Das sagt Alexander Veit von der Ellwanger Rotochsenbrauerei. Ergo: „Durch die Kontaktbeschränkung konsumiert auch der normale Bürger zu Hause weniger Bier.“

Corona-Krise in Ellwangen

46 Ellwangerinnen und Ellwanger sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. 383 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. OB Michael Dambacher zufolge sind die Zahlen stabil. Im Gemeinderat hat er sie und viele weitere präsentiert.

Initiativen nähen Masken

Die Debatte über eine Mundschutzpflicht hat einige Frauen in Ellwangen dazu animiert, aktiv zu werden. Zwei Initiativen haben in dieser Woche damit begonnen, Masken in Heimarbeit für soziale Einrichtungen zu nähen.

