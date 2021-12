Wirte verzweifeln an aktuellen Corona-Regeln – Kaum einer traut sich noch ins Lokal

Wieder zunehmend leere Gaststuben, abgesagte Weihnachtsfeiern und Tagungen, dazu jede Menge verunsicherte Gäste – für Gastronomiebetriebe gilt in Baden-Württemberg inzwischen die 2G-plus-Regel, die die Landesregierung über das vergangene Wochenende mit Ausnahmen mehrfach abgeändert hat.

Für die Wirte bedeutet das neue aktuelle Regelwerk neben fehlenden Gästen unter anderem einen erheblich größeren Kontrollaufwand. Was sie davon halten und welche weiteren Auswirkungen sie befürchten, das haben einige von ihnen den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ erzählt.

„Die neue Regelung bedeutet für uns einen Kontrollzwang, der nicht mehr normal ist“, sagt Michael Müller, Chef des Gasthofs Kellerhaus in Oberalfingen. Impf- und Genesungsfristen, all das müsse selbst bei Stamm- und Tagesgästen jedes Mal penibel überprüft werden, samt dem Personalausweis.

Auf der Basis wird ganz sicher keine Weihnachtsfeier mehr stattfinden. Michael Müller, Gasthof Kellerhaus

Das säe nicht nur Misstrauen, im Prinzip komme das einem Lockdown durch die Hintertür gleich. „Auf der Basis wird ganz sicher keine Weihnachtsfeier mehr stattfinden“, befürchtet Müller. Am vergangenen Wochenende seien bereits deutlich weniger Gäste gekommen, etliche Vorbestellungen seien abgesagt worden.

Die Leute seien verwirrt und unsicher, was denn nun gelte und wie es funktioniere, sagt Müller. Viele Gäste erkundigten sich inzwischen am Telefon, etwa wenn sie für eine Familienfeier in naher Zukunft vorbestellt hätten. Und die oft gestellte Frage „Wie ist denn das bei Ihnen?“ müsse man dann stets mit dem Hinweis beantworten, dass die Regeln überall in der Stadt und im Land gleichermaßen gelten, sagt Müller.

Täglich kommen immer weniger Gäste und ich musste deshalb mein Personal bereits um die Hälfte reduzieren. Stefanie Winter, Café Podium

Etliche Anrufe verunsicherter Gäste schlagen auch im Aalener Café Podium auf, sagt die Inhaberin Stefanie Winter. Für sie sei das Vorgehen der Landesregierung eine Lächerlichkeit, die nicht mehr in Worte zu fassen sei. Innerhalb weniger Tage und Stunden die Corona-Verordnung auf dem Rücken der Gastronomen umzuändern und damit die ohnehin schon bestehende Angst bei den Menschen noch zu schüren, sei für sie unfassbar.

„Täglich kommen immer weniger Gäste und ich musste deshalb mein Personal bereits um die Hälfte reduzieren und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken oder gar entlassen.“ Winter ist es leid, auf immer wieder neue Verordnungen reagieren zu müssen. Die Gastronomen seien mittlerweile eine Beratungsstelle für die Corona-Verordnung und eine bessere Ortspolizei, die die zeitaufwendigen Corona-Regeln im Lokal mit hohem Personal- und Zeitaufwand überprüfen müsse.

Teststation soll Abhilfe schaffen

Ihr Ärger ist mittlerweile auch mit Blick auf die Ungeimpften groß, die keine Solidarität gegenüber der Gemeinschaft zeigen würden. Groß ist ihr Ärger auch angesichts der unterschiedlichen Handhabe. Während Bürger im Außenbereich des Café Podium einen 2G-Nachweis vorzeigen müssten, sei der Konsum von Würstchen und Co. am Marktstand nebenan ohne jeglichen Nachweis möglich.

Ende der Woche möchte Winter im Café Podium eine Teststation installieren. Zum einen, um ihren Mitarbeitern eine Beschäftigungsmöglichkeit anzubieten und zum anderen, um für Gäste einen Besuch des Lokals einfacher zu gestalten. Die Teststation solle auch ein Service für diejenigen sein, die noch keinen Termin für eine Booster-Impfung ergattern konnten, sagt Winter.

Mit der Einrichtung einer Teststation liebäugelt auch Panos Bakanos, Inhaber des Gasthofs Waldschenke, um auch geimpften und genesenen Kunden einen problemlosen Besuch seines Restaurants zu ermöglichen. 60 Prozent weniger Besucher verzeichne das beliebte Lokal in Aalen-Treppach seit dem Anstieg der Inzidenzzahlen.

Weihnachtsfeiern seien alle abgesagt worden und angesichts des Regelwirrwarrs im Rahmen der Corona-Verordnung seien auch Tischreservierungen am Wochenende gecancelt worden, sagt Bakanos. Demgegenüber habe das Abholen von Speisen wieder angezogen.

Dass das Abholgeschäft und der Lieferservice wieder zugenommen haben, bestätigt Gaetano Marino, Inhaber des Pizzahauses Le Palme. Im Lokal sei es ebenso wie in der Innenstadt eher ruhig. Ab 21 Uhr sei hier so gut wie nichts mehr los, auch zum Mittagstisch würden weniger Besucher kommen. Sollte sich der Trend fortsetzen, werde er sich verstärkt auf das To-Go-Geschäft konzentrieren.

To-Go ist für Michael Wiedenhöfer, Inhaber der Aalener Waldstube Eichenhof, keine Option. Er lebe von den Gästen, die in sein Lokal kommen. Die Frequenz habe auch bei ihm aus Angst und Verunsicherung abgenommen. „Es macht gerade keinen Spaß mehr“, sagt Wiedenhöfer.

Ich weiß derzeit nicht, wie viele Gäste kommen oder wie viele Reservierungen storniert werden. Michael Wiedenhöfer, Waldstube Eichenhof

Die Kontrolle der Corona-Verordnung sei zeit- und personalintensiv und die Kalkulation mit Blick auf den Einkauf von Ware ebenso unmöglich wie die Einteilung des Personals. „Ich weiß derzeit nicht, wie viele Gäste kommen oder wie viele Reservierungen storniert werden.“

Ein Lockdown wäre für den Gastronomen am einfachsten. Doch dann müsste der Staat trotz leerer Kassen wieder Unterstützungsgelder bezahlen. Ob die neue Regierung diese Option zieht und trotz mangelnder Liquidität einen Lockdown verhängt, bleibe abzuwarten.

Von Corona und neuen Regeln hat auch Hans-Jörg Opferkuch, Inhaber des Restaurants Adler und des Römerhotels in Aalen-Treppach, mittlerweile die Nase gestrichen voll. Noch vor geraumer Zeit sei er ausgebucht gewesen. Doch peu à peu seien sämtliche Großveranstaltungen wie Weihnachtsfeiern, Tagungen und Schulungen abgesagt worden.

Am Sonntagmittag war hier alles leer. Wolfgang Egetenmeyer, Gasthaus „Frische Quelle“

Und die Verwirrung am Wochenende im Rahmen der Corona-Verordnung habe dem ganzen Wirrwarr noch eine Krone aufgesetzt. Wie es weitergeht, kann Opferkuch nicht sagen. Für die Kunden seines Lokals und seines Hotels, aber auch für Bürger, die nicht bei ihm speisen oder nächtigen, habe er seit einiger Zeit eine Teststation im Hotel ins Leben gerufen.

„Am Sonntagmittag war hier alles leer“, sagt Wolfgang Egetenmeyer, Inhaber des Gasthauses „Frische Quelle“ in Attenhofen. Die Leute seien wegen der permanenten Änderung der Vorgaben übers Wochenende offenbar so verwirrt gewesen, dass sie lieber zu Hause geblieben seien.

„Oder ihnen war schon die ganze zusätzliche Testerei zu aufwendig“, wie er meint. Abends seien dann noch ein paar Gäste gekommen. Der Aufwand, den die Corona-Regelungen auslösten, binde eine Person im Betrieb vollkommen: Umbuchungen, Absagen, Telefonanfragen, Kontrollieren, Dokumentieren.

Vermehrt Anfragen von verunsicherten Gästen

Weihnachtsfeiern finden in diesem Jahr in der „Frischen Quelle nicht statt, auch nicht von jenen zum Teil auch großen Betrieben aus Aalen und der Umgebung, die seit Jahren regelmäßig kommen. „Sie haben alle abgesagt“, erzählt Egetenmeyer. Am meisten fürchte er einen weiteren Lockdown.

Im ersten Lockdown habe er zwei gute Mitarbeiter verloren, die in die Industrie gegangen seien. „So etwas möchte ich nicht noch einmal erleben“, sagt Egetenmeyer, während nebenan das Telefon schon wieder klingelt. „Wir haben schon jetzt im Minutentakt Anfragen von verunsicherten Gästen wegen Weihnachten“, sagt er. So richtig weiß er aber gar nicht, was man denen sagen soll. „Bis Weihnachten kann sich doch alles noch einmal geändert haben“, meint er. „Vielleicht ist bis dahin wirklich alles zu.“