Corona in der Region: Landesinzidenz und Wert im Ostalbkreis beinahe gleichauf

Zwar hat das Land Baden-Württemberg in Sachen Sieben-Tage-Inzidenz den Ostalbkreis wieder überholt. Allerdings nur minimal und der Wert liegt nach wie vor weit über der Grenze von zehn. Am Montag übermittelt das Landesgesundheitsamt eine Inzidenz von 17,2 im Ostalbkreis.

In Baden-Württemberg sind es laut Lagebericht 17,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. 54 Menschen haben sich hingegen im Ostalbkreis im selben Zeitraum mit Sars-CoV-2 angesteckt. Mit sieben Neuinfektionen steigt zudem der Wert der Gesamtfälle auf 15.794.

Weiterhin bleibt erfreulicherweise der Wert der Todesfälle gleich. 410 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie im Kreis an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Nur im Stadtkreis Stuttgart hat es aktuell einen Todesfall gegeben. 10.432 Menschen sind seit Pandemiebeginn im Land im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Städte und Gemeinden

Laut Landratsamt sind im Ostalbkreis derzeit (Stand Sonntag) 85 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, drei weniger als am Samstag. Die meisten Fälle verzeichnet nach wie vor die Stadt Schwäbisch Gmünd mit 40 (-2). In Aalen sind es 15 aktive Fälle (+0), in Ellwangen zwölf (+0), in Bopfingen sechs (+0). Alle weiteren Daten entnehmen Sie der interaktiven Karte.