Corona-Impfungen in Altenpflegeheimen kommen gut voran

Landrat Joachim Bläse informiert über die Impf-Lage in Altenpflegeheimen des Ostalbkreises: „Von 52 Alten- und Pflegeheimen wurde in 41 Einrichtungen bereits geimpft oder es steht der Termin für die Erstimpfung. Dasselbe gilt für fünf von sieben ambulant betreuten Wohngemeinschaften, zwei von vier binnendifferenzierten Einrichtung und für die zwei Mutterhäusern von Ordensgemeinschaften im Kreis.“ 33 Heime, drei Wohngemeinschaften sowie alle binnendifferenzierten Einrichtungen und die beiden Mutterhäuser würden durch mobile Impfteams des Zentralen Impfzentrums in Stuttgart geimpft, die anderen von den mobilen Teams des Kreisimpfzentrums.

Durch den Einsatz der Mobilen Impfteams aus Stuttgart kann die Impfaktion in den Heimen deutlich beschleunigt werden, berichtet das Landratsamt. Auch stehe den Impfberechtigten im Ostalbkreis auf diese Weise in der Summe zusätzlich zu den Impfdosen, die das Kreisimpfzentrum erhalte, weiterer Impfstoff zu Verfügung. „Wir sind den Verantwortlichen im Zentralen Impfzentrum des Robert-Bosch-Krankenhauses sehr dankbar für die Arbeit, die sie in unseren Heimen leisten. Dadurch können wir unsere vulnerablen Bevölkerungsgruppen innerhalb weniger Wochen gegen das Corona-Virus schützen“, betont Bläse. Die erste Impfung in einem Heim fand bereits am 31. Dezember in Sankt Elisabeth in Aalen statt.