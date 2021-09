Corona im Ostalbkreis: Inzidenzwert liegt am Freitag bei 76,7

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist im Ostalbkreis auch am Freitag zurückgegangen. Das berichtet das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg im aktuellen Lagebericht. Demnach haben sich innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner 76,7 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt (Vortag: 78).

Im selben Zeitraum waren das im gesamten Kreisgebiet 412 positive Fälle. Auch bei den Todesfällen hat es nach zuletzt vier weiteren Toten keinen Anstieg am Freitag gegeben. 416 Menschen starben seit Ausbruch der Pandemie mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Mit 38 Neuinfektionen steigt zudem der Wert der Gesamtfälle auf 16.485. Der Landesinzidenzwert liegt aktuell bei 87,3. In Ellwangen sind am Donnerstag, so der aktuelle Stand des Landratsamts, sechs weitere Fälle hinzugekommen. In der Stadt an der Jagst steigt der Wert somit auf 61. In Aalen sind es 84 (+1), in Schwäbisch Gmünd 111 (+3). 415 Menschen sind derzeit im Ostalbkreis mit Sars-CoV-2 infiziert, 13 mehr als am Vortag.

Mit Blick auf das Intensivregister hat sich lediglich eine Änderung im Vergleich zum Donnerstag ergeben. Ein Intensivbett ist laut Auflistung frei geworden. Damit stehen 17 an vier Standorten zur Verfügung, 53 hingegen sind belegt. Aktuell sind davon zwei Covid-19-Patienten, beatmet wird keiner von ihnen.