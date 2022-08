Corona hinterlässt Spuren beim Kirchenchor Sankt Stephanus

Ehrungen langjähriger Chormitglieder sind im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Kirchenchors von Sankt Stephanus, die nach dreijähriger Pause wieder stattfinden konnte, gestanden. Eingangs begrüßte Pfarrer Michael Windisch die Anwesenden und ging auf die Veränderungen ein, die durch die Pandemie verursacht wurden und die sowohl die Chöre, als auch die Kirchengemeinden betrafen: Chorproben konnten nicht oder teilweise nur unter erschwerten Bedingungen stattfinden, Präsenz in den Gottesdiensten war nicht möglich. In den Kirchengemeinden galt es, auf die diversen Anforderungen zu reagieren: Der Wegfall vieler Veranstaltungen und daraus resultierende Kontaktmöglichkeiten war für viele Menschen nicht einfach zu bewältigen.

Dies wurde auch im Jahresbericht der Schriftführerin Hedwig Vogel, in dem noch das Jahr 2019 miteinbezogen wurde, deutlich. Hatte man damals noch 40 Chorproben und acht öffentliche Auftritte zu verzeichnen – darunter auch die Live-Übertragung des Fernsehgottesdienst – so war im Jahr 2021 nur noch ein gemeinsamer Auftritt möglich.

Erfreulich war die Mitwirkung einzelner Sängerinnen und Sänger, die sich einbrachten und in den Gottesdiensten während der Coronazeit den Gemeindegesang übernahmen.

Kassenverwalter Bernd Rebmann gab Einblick in die Finanzen, ihm wurde durch die Revisoren Helmut Kähler und Otto Müller eine einwandfreie Führung der Kasse bescheinigt. Bei den Wahlen wurde Schriftführerin Hedwig Vogel für vier weitere Jahre gewählt.

Dirigent Oliver Seitz stellte sein Chorkonzept vor und verwies unter anderem auf die Mitgestaltung an Hochfesten in Form von Orchestermessen. So wird zum Kirchenpatrozinium am zweiten Weihnachtsfeiertag die „Pastoralmesse in C“ für Soli, Chor und Orchester von Ignaz Reimann zur Aufführung kommen. Auch die Erarbeitung neuer Werke steht auf dem Plan: Hier sollen auch verstärkt mehrstimmige Chorsätze und Lieder aus dem Gotteslob mit einbezogen werden.

Anschließend nahm Präses Michael Windisch die Ehrungen langjähriger Chormitglieder vor. Für 55 Jahre im Dienst wurde Maria Steinhübl geehrt, sie hatte über viele Jahre auch als Solistin gewirkt. Ebenfalls für 55 Jahre Chortreue wurde Regina Ziegler ausgezeichnet. Sie bekleidet seit über fünf Jahrzehnten das Amt der Notenwartin. Beide erhielten die Ehrenurkunde des Cäcilienverbandes sowie den Ehrenbrief des Bischofs überreicht. 40 Jahre Chortreue (Ehrenzeichen in Gold): Maria Engelhardt, Gertrud Haschka und Hedwig Vogel. 35 Jahre: Thomas Kohler; 20 Jahre: Christine Möhler; zehn Jahre: Betha Frankenreiter, Annimarie Gorzolla, Eberhard Schaupp und Bernd Rebmann.