Corona-Hilfen: Gespräche in Berlin

Knapp zwölf Wochen hatte der stationäre Handel seine Türen geschlossen halten müssen, ehe am 8. März auch in Aalen erste Ladenöffnungen wieder möglich waren. Drei Tage zuvor hatten sich Aalens OB Thilo Rentschler sowie ACA-Vize Claus Albrecht im Bundesfinanzministerium in Berlin dafür eingesetzt, dass gerechte Entschädigungen für die vom Lockdown gebeutelten Einzelhändler in die Maßnahmenpakete der staatlichen Corona-Hilfen aufgenommen werden.

Die Bundestagsabgeordneten Leni Breymaier (SPD) und Roderich Kiesewetter (CDU) hatten die Gespräche vermittelt. „Bei Zwangsschließungen für den Einzelhandel sind Entschädigungen nicht nur moralisch richtig, sondern auch aus juristischer Sicht unter dem Gebot der Gleichbehandlung im Vergleich zu anderen Branchen geboten“, sagt Rentschler nach den Gesprächen. Auf Staatssekretärsebene sowie mit der für die Corona-Hilfen zuständigen Administration seien essentielle Dinge wie die Entschädigung von unverkäuflichen Warenwerten, der Umgang bei Abschreibungen von eigengenutzten Immobilien sowie die Geltendmachung von Mieten oder eines Ausgleichs beim Lebensunterhalt der Einzelhandelsunternehmer selbst besprochen worden.

„Die Kernsortimente Textilien, Schuhe und Sportbedarf gelten als Frequenzbringer, von denen eine funktionierende Innenstadt enorm profitiert. Reiner Online-Handel birgt die Riesengefahr eines ‚süßen Gifts‘, das eine Belebung der Städte lähmt und ihnen Attraktivität nimmt“, sagt der OB. Deshalb sei es wichtig, dass der Handel durch die Einschränkungen aufgrund der Pandemie nicht nachhaltig und einseitig geschädigt werde. „Eine Stadt lebt von der Begegnung und intensivem Handel mit Waren des täglichen Bedarfs“, sagt Claus Albrecht, der in Berlin die Belange des Innenstadtvereins ACA und des Bundes der Selbstständigen (BdS) vertrat.

Dass nicht alle Ungerechtigkeiten ausgeglichen werden können, sei in den Erörterungen klar geworden. „Unsere Botschaften wurden aber ernst genommen und die Prüfung einer Umsetzung beim Nachjustieren der staatlichen Programme zugesagt“, so Rentschler. Albrecht stellt klar, dass es nicht darum geht, Almosen zu empfangen oder Hilfen zu kassieren, um sich zurücklehnen zu können. „Wir wollen unsere Waren verkaufen und unsere Läden für die Menschen offen haben“, sagt er. Derzeit sei viel mehr Ware in den Läden gestapelt als üblich – teils bis zu 40 Prozent.

Rentschler macht deutlich, dass die Interventionen aus Aalen bereits Wirkung gezeigt hätten. „Die konkreten Vorschläge von Claus Albrecht aus dem Februar zur Methode der Teilabschreibung wurden in die Antragsrichtlinien des Bundeswirtschaftsministeriums eingearbeitet“, so der Aalener OB.

Die beiden Bundestagsabgeordneten verweisen auf Rentschlers Argumente zur Sicherung der Attraktivität der Innenstädte. „Wir müssen alles tun, um die Geschäfte in den Innenstädten zu stützen. Ein alteingesessener Laden, der für immer schließt, schwächt eine City“, sagt Breymaier nach den Gesprächen in Berlin, an denen sie teilgenommen hat. Kiesewetter betont, die wirklich hilfreichen Hinweise aus der Praxis des Mittelstands, besonders des Einzelhandels, seien sehr wichtig. Allerdings müsse klar sein, dass der Bund nicht für jede individuelle Situation Lösungen aufzeigen könne, sondern Richtlinien allgemein gehalten werden müssten.