Corona-Hilfen: „Ein Tropfen auf den heißen Stein“

In einem Gespräch mit den Bundestagsabgeordneten Leni Breymaier (SPD) und Roderich Kiesewetter (CDU) haben der Vorstand von Aalen City aktiv (ACA) und Vertreter aus Handel und Gastronomie über die aktuelle Situation in Aalen gesprochen und aufgezeigt, wo dringender Handlungsbedarf besteht.

Während in der Gastronomie bereits finanzielle Hilfen geflossen sind, wartet der Handel vergeblich auf nähere Informationen zur Überbrückungshilfe III. „Wir wissen noch nicht mal, wie wir unterstützt werden und wie unsere Saisonware bei der Hilfe berücksichtigt wird“, berichtet Claus Albrecht von Saturn Herrenmode. Deshalb zeigt er anhand einer Modellrechnung auf, wie die Berechnung in der Textilbranche aussehen könnte. Der Handel müsse bei so einer wichtigen Entscheidung mitsprechen dürfen, betont er. Auch ACA Vorsitzender Josef Funk beklagte die aktuelle Unsicherheit. „Im Modehandel kaufen wir bereits ein halbes Jahr im Voraus unsere Waren ein. Die Lager sind voll. Wir brauchen eine Öffnungsperspektive und Klarheit darüber, was mit unserer Saisonware passiert!“ Die Gastronomie hat zwar Ende Januar Hilfen bekommen, aber auch hier werden nicht alle Betriebe durchkommen, da ist sich Michael Wiedenhöfer sicher.

Für viele war die Hilfe ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch wenn einige Kunden den Abholservice nutzen, überleben kann hiermit keiner. Zudem wächst die Sorge, dass das Personal abspringt“.

Leni Breymaier und Roderich Kiesewetter sind sich einig, dass in vielerlei Hinsicht dringender Handlungsbedarf besteht. „Wir müssen dafür sorgen, dass die finanzielle Unterstützung so gestaltet wird, dass sie auch wirklich hilft“, sagt Leni Braymaier. Die beiden Abgeordneten versicherten, die Erfahrungen auch in den jeweils zuständigen Ministerien vorzutragen.

Zwischenzeitlich haben die Abgeordneten auf den Start der Antragsstellung sowie die Veröffentlichung der entsprechenden FAQ zur Überbrückungshilfe III hingewiesen. Seit dem 10. Februar ist dies möglich: "Die Antragstellung für Überbrückungshilfe III ist nun endlich gestartet. Ebenfalls sind die FAQ veröffentlicht worden, aus denen sich viele Verbesserungen ergeben. Die endgültige Entscheidung über die Anträge und die reguläre Auszahlung durch die Länder wird jedoch erst ab März erfolgen. Bis dahin können Unternehmen Abschlagszahlungen von bis zu 100 000 Euro pro Fördermonat erhalten. Wir hoffen sehr, dass dies für die Einzelhändler eine Perspektive öffnet“, erzählen die Abgeordneten Breymaier und Kiesewetter.

Ein weiteres wichtiges Thema war für den ACA das Thema Online-Handel. „Es wird nicht ohne Internethandel gehen, aber wir fordern eine Gleichberechtigung zum stationären Handel“, erklärt Josef Funk. Der Wunsch sei deshalb, ein Gesetz, das festschreibt, dass Rücksendungen nicht kostenlos sein dürfen. Das Paketaufkommen steigt stetig an und somit auch die Rücksendungsquote, da viele Kunden gleich mehrere Größen bestellen. Dies hat zur Folge, dass der Co2 Ausstoß enorm ist und sehr viel Müll produziert wird. Roderich Kiesewetter stellte hierzu dar, dass eine Änderung der EU-Verbraucherrechterichtlinie nötig wäre. Auch diesem Thema möchte er sich annehmen und sich weiterhin für eine attraktive Innenstadt einsetzen.