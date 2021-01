Corona-Helden: In der Krise vor allem Seelentrösterin

In der Serie Corona-Helden stellen die „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ Menschen vor, die in Zeiten der Corona-Pandemie an vorderster Front stehen und die Dank und Respekt verdient haben. Geplant sind noch folgende Berufsgruppen: Tierarzt, Ordnungsamt, Supermarkt, Baumarkt. Bisher erschienen sind: Tobias Krause, Polizei (28. Dezember); Wolfgang Hörmann, Feuerwehr (30. Dezember), Harald Golla, Pfarrer (31. Dezember); Caroline Grupp, Notaufnahme (2. Januar); Rettungsdienst, Rafael Pohlner, Rettungsdienst (4. Januar), Christina Schurr, Kita-Erzieherin (8. Januar). Weitere Artikel: www.schwaebische.de/corona-ostalb