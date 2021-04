Corona: Grüne wollen Task-Force

Die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen fordert Oberbürgermeister Thilo Rentschler auf, „endlich ein aktives Corona-Management zu betreiben, damit Aalen nach dem Lockdown der dritten Welle mit neuen Strategien durchstarten kann“. Das erfordert nach Auffassung der Grünen die sofortige Einrichtung einer Task Force im Rathaus, bestehend aus Mitarbeitern der Verwaltung und Vertretern von Hilfsorganisationen, Medizin, Handel, Gastronomie und Kultur. Das schreibt die Fraktion in einer Pressemitteilung.

Die Zeit des Lockdown müsse unter Hochdruck und mit größter Energie genutzt werden, um Öffnungsstrategien klug zu organisieren, Personal und Freiwillige zu finden und massiv in Materialbeschaffung zu investieren. In der jetzigen Ausnahmesituation seien alle Ebenen des Staates gefordert, ihre Verantwortung wahrzunehmen.

„Statt dies auf städtischer Ebene zu tun, lamentiert der Aalener OB über Maßnahmen anderer, schreibt Briefe und diskreditiert gleichzeitig deren Empfänger mit der Unterstellung, sie würden sinnlose und abstruse Regeln aufzustellen, um der Pandemie Herr zu werden“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Eine Öffnungsstrategie muss nach Auffassung der Grünen auf der Basis einer kreativen Planung schnellstmöglich zum Einsatz kommen, sobald es Inzidenzwerte und Rahmenvorgaben zulassen, damit die Menschen in Aalen wieder durchatmen können. Eckpfeiler müsse dabei eine ausgefeilte Teststrategie mit Teststationen an den Eingängen zur und in der Innenstadt sein, so wie es Gmünd jetzt vormachen will. Parallel dazu eine abgestimmte, unter anderem auch app-gestützte Nachverfolgung von Kontakten in Handel und Gastronomie.

Eine Delegation der Grünen-Fraktion wird in den nächsten Tagen Tübingen besuchen, um weitere Anregungen für Aalen mitzunehmen. „Erfreulich ist, dass der OB am Freitag presseöffentlich wenigstens verbal ein Modell Tübingen befürwortet hat, nachdem er genau das am Tag zuvor auf einen Vorstoß der Stadträte Dr. Battran und Asbrock im Gemeinderat noch mit dem Hinweis vom Tisch gewischt hat, so etwas könne nur „im Gleichklang der Kommunen“ erfolgen“, schreibt die Fraktion weiter. Wie halbherzig aber auch diese Wende des OB sei, zeige sich schon daran, dass er dabei nur an eine einzige Teststation denke und diese wohl auch nicht in der Innenstadt.

„Damit setzt sich die Tunix-Strategie Rentschlers fort, die er bereits im Februar unter Beweis gestellt hatte. Damals hatte er den Antrag der Grünen und CDU auf Erstellung eines eigenen Testkonzepts für Kitas und Schulen mit der Begründung abgelehnt, durch ein eigenes Konzept der Stadt würden die Menschen noch mehr verunsichert. Erst nach langer Debatte und einem weiteren gemeinsamen Antrag von Grünen und CDU konnte gegen den Widerstand des OB vom Gemeinderat ein entsprechendes Konzept beschlossen werden“, heißt es abschließend.