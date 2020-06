Corona: Geschlechterpolitischer Rückschritt oder Flexibilisierung?

Mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie in Hinblick auf geschlechterpolitische Entwicklungen haben sich die Beauftragten für Chancengleichheit der Städte Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd sowie des Ostalbkreises beschäftigt. Dabei stellen die Expertinnen Uta-Maria Steybe, Nicole Bühler, Elke Heer und Carmen Venus fest, dass gesellschaftliche Schwachstellen in dieser Krise brüchig und diskriminierende Strukturen verstärkt werden, sich aber gleichzeitig Lösungen andeuten.

„Obwohl Frauen und Männer laut dem Grundgesetz gleichberechtigt sind, so haben die Corona-Maßnahmen eindeutig Unterschiede in ihren Auswirkungen auf Frauen und Männer“, heißt es in der Pressemitteilung. Um dies zu verdeutlichen, haben sie vier Aspekte herausgearbeitet. Im ersten geht es um systemrelevante Frauen in der Care-Arbeit (wie Kinderbetreuung, Altenpflege, häusliche Pflege und haushaltsnahe Dienstleistungen) und im Einzelhandel. Durch Corona werde deutlich und vor allem sichtbar, wie unverzichtbar diese oft schlecht bezahlten und meist von Frauen verübten Berufe für das Funktionieren der Gesellschaft sind. Deshalb plädieren die Expertinnen für „Änderungen im ungerechten System der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und Einkommensunterschiede“.

Zum zweiten Aspekt, Erwerbsarbeit und soziale Gesellschaft, schreiben sie: „Wenn die Corona-Krise als Chance genutzt werden soll, gilt es, die Rahmenbedingungen der Erwerbsarbeit stärker politisch zu steuern. Staatliche Zahlungen und Subventionen müssen an soziale und steuerliche Bedingungen geknüpft werden.“ So schlagen die Expertinnen beispielsweise vor, das Homeoffice auch nach der Pandemie verstärkt zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf anzuwenden. Außerdem stiegen bei fairer Bezahlung und höheren Löhnen auch die Sozialversicherungsbeiträge, die Steuereinnahmen und die Rentenansprüche. Um das „krisenfeste“ Elterngeld oder den Notfall-Kinderzuschlag über die Krise hinaus nachhaltig zu machen, müsse man Bedingungen an die Auszahlungen knüpfen.

Der dritte Aspekt, den die Beauftragten für Chancengleichheit anführen, betrifft Bildungs-Ungerechtigkeiten und Migration. Ihrer Ansicht nach haben die Corona-Maßnahmen vor allem Kinder mit und ohne Migrationserfahrung sehr hart getroffe: kein Schulunterricht, keine Betreuung in Kindergärten und Kitas, Kontaktverbote mit anderen Kindern. All dies habe weitreichende Auswirkungen auf Sprachentwicklung, Bildung und Sozialverhalten. Nicht-Muttersprachlern sei es so nicht möglich, ihren Sprachschatz weiter auszubauen und Homeschooling funktioniere nur mit entsprechender Technik sowie mit Eltern, die bei den Aufgaben unterstützen können. Auch für Frauen mit Migrations- oder Fluchterfahrung sei die Situation schwierig.

Um Frauen geht es auch in Aspekt vier, Familienformen und häusliche Gewalt. Die Expertinnen beleuchten eine repräsentative Mannheimer Corona-Studie, die Paare 2018 und Mitte April 2020 befragte. Diese zeige, dass bei den Müttern von Kindern unter 16 Jahren die Arbeitszeit nur in der Familie – Haushalt und Betreuung – von durchschnittlich 6,9 auf 8,2 Stunden am Tag gestiegen ist. Und weil meist die Frau Kinderbetreuung, Homeschooling, Pflege von Angehörigen und Hausarbeit schultern müsse, gehe das zu Lasten ihrer Gesundheit, Erwerbstätigkeit und materiellen Absicherung – vor allem bei Alleinerziehenden.

Hinzu kommt laut der Beauftragten, dass die lange Isolation häusliche Gewalt fördert. Kaum jemand bekomme mit, was hinter den geschlossenen Türen passiere, Frauenhäuser seien teils überfüllt und häufig käme auch ein Nottelefon nicht in Frage, da der Partner alles kontrolliere. Auch erhöhter Alkoholkonsum und finanzielle Schwierigkeiten seien Faktoren.

Fakt sei, dass diskriminierende Strukturen in der Krise verstärkt würden und die Gefahr einer Re-Traditionalisierung und eines erstarkenden Antifeminismus drohe. Aber auch wenn Corona das Leben aller Menschen durcheinander wirble und vor große Herausforderungen stelle, so sehe man auch, dass Undenkbares plötzlich möglich sei. Laut der vier Expertinnen muss dringend ein gesellschaftliches Umdenken und Handeln hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit stattfinden. „Wir müssen nur endlich vom Denken ins Handeln kommen.“