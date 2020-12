Corona: DRK bietet Schnelltests an

Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Aalen bietet in Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium Baden-Württemberg am Samstag, 12. Dezember, und am Samstag, 19. Dezember, einen kostenlosen Covid-19-Schnelltest in dem Laden Rot Couture in der Aalen Beinstraße 10 in Aalen an. Weitere Termine sind am 23. und 24. Dezember geplant.

Der Test diene laut DRK-Kreisverband zum schnellen Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2. Dabei handele es sich um einen vom Bundesinstitut für Arzneimittel zugelassenen Antigentest, der dem DRK vom Sozialministerium Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt wird. Der Test ist kostenlos.

Eine hundertprozentige Sicherheit biete der Test nicht, da der Infektionsbeginn innerhalb der Inkubationszeit von drei bis sieben Tagen vor der Testung nicht sicher festgestellt werden könne. Ist das Testergebnis negativ, liege mit großer Wahrscheinlichkeit keine Infektion vor.

Bei dem Test werde per Nasen-Rachen-Abstrich Material entnommen, das spätestens nach einer halben Stunde Auskunft darüber gebe, ob die Getesteten infiziert sind. Vor dem Test sei es wichtig anzugeben, ob und welche Medikamente zur Blutverdünnung eingenommen wurden.

Fällt der Test positiv aus, seien die Betroffenen gesetzlich verpflichtet, sich unverzüglich in Quarantäne zu begeben. Darüber hinaus müsse zur Sicherung der Diagnose ein PCR-Test in einer Fieberambulanz oder Teststelle gemacht werden. Über dies müsse jede Infektion dem Gesundheitsamt gemeldet werden.