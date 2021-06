Corona: Diese Regelungen gelten in Aalens Bädern

Seit 28. Juni sind in Baden-Württemberg aktualisierte Corona-Verordnungen in Kraft. Diese haben Auswirkungen auf den öffentlichen Badebetrieb. Aktuell sind in Aalen die Freibäder Spiesel und Unterrombach sowie das Aalener Hallenbad für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet. Im Aalener Hallenbad stehen den Besucherinnen und Besuchern alle drei Bereiche, also Schwimmhalle, Sauna und Fitnessraum, zur Verfügung.

Wie die Stadtwerke mitteilen, gelten in den Bädern aktuell folgende Regelungen:

Aalener Freibäder:

• 3G-Nachweis: Aktuell ist kein 3G-Nachweis für den Einlass erforderlich.

• Maskenpflicht: Im Kassenbereich sowie in geschlossenen Räumen sind Masken zu tragen.

• Abstandsregeln: Es gelten weiterhin die bekannten Abstandsregeln.

• Kapazitätsgrenzen: Es dürfen sich momentan 600 Badegäste gleichzeitig im Freibad Spiesel und 275 Badegäste gleichzeitig im Freibad Unterrombach aufhalten.

• Ticketing: Es gibt Zeitfenster, für die vorab über den Online-Shop ein Ticket gebucht werden muss. Nur mit vorheriger Buchung kann der Einlass garantiert werden. Mit Buchung erfolgt die Kontaktdatenerfassung automatisch.Aalener Hallenbad:

• 3G-Nachweis: Aktuell ist kein 3G-Nachweis für den Einlass erforderlich.

• Maskenpflicht: In der Schwimmhalle, in den Duschen, auf dem Weg von Garderobe ins Schwimmbad, in den Saunakabinen und an den Sportgeräten im Fitnessraum muss keine Maske getragen werden. Ansonsten gilt eine Maskenpflicht im gesamten Hallenbad.

• Abstandsregeln: Es gelten weiterhin die bekannten Abstandsregeln.

• Kapazitätsgrenze: Für jeden Bereich (Schwimmhalle, Sauna und Fitnessraum) gibt es separate Kapazitätsgrenzen. Ein Wechsel zwischen den Bereichen innerhalb eines Zeitfensters ist nicht möglich.

• Ticketing: Es gibt Zeitfenster, für die vorab über den Online-Shop ein Ticket gebucht werden muss. Nur mit vorheriger Buchung kann der Einlass garantiert werden. Mit Buchung erfolgt die Kontaktdatenerfassung automatisch. Ein Ticket kann nur für Schwimmhalle, Sauna oder Fitnessraum gebucht werden. Da die Regelungen inzidenzgebunden sind und sich ändern können, bitten die Stadtwerke Aalen alle Badegäste sich vor Besuch der Bäder über die aktuellen Regelungen zu informieren. Unter www.sw-aalen.de - Bäder & Freizeit sind alle aktuell gültigen Regeln ausführlich hinterlegt.