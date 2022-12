Corona-Dashboard wird abgeschaltet

Wie die Landkreisverwaltung mitteilt, wird das sogenannte Corona-Dashboard im Internet, das seit zwei Jahren täglich über die Entwicklung des Infektions- und Impfgeschehens im Ostalbkreis informiert, im Laufe des 8. Dezember bis auf Weiteres abgeschaltet. Stattdessen wird auf die Informationsseiten des Landesgesundheitsamts verlinkt.

Bereits seit längerer Zeit können die Impfzahlen auf dem Dashboard nicht mehr abgebildet werden, da das Land keine Impfquoten auf Landkreisebene mehr ermittelt. Auch finden Eingang in die Corona-Statistik nur die Infektionen, die mittels PCR-Test bestätigt wurden. Ein Großteil der Infektionen, die mittlerweile in den meisten Fällen nur noch durch Antigen-Schnelltests festgestellt werden, wird somit nicht abgebildet, sodass eine entsprechende Dunkelziffer verbleibt. Angesichts der seit Mitte November hinfällig gewordenen Isolationspflicht bei einer Corona-Infektion seien die Zahlen, insbesondere der sogenannten „aktiven Fälle“, ferner nicht mehr aussagekräftig, so das landratsamt weiter. Abgestimmt mit den Kommunen im Kreis habe sich die Landkreisverwaltung deshalb zur Abschaltung des Dashboards entschlossen.