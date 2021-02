Corona: Besuchsverbot im Haus Edelberg aufgehoben

Nach rund sechs Wochen kann der Corona-Ausbruch im Altenpflegeheim Haus Edelberg in Schwäbisch Gmünd-Wetzgau als eingedämmt betrachtet werden. Das hat das Landratsamt am Mittwoch mitgeteilt. Bilanz des Infektionsgeschehens, das am 29. Dezember letzten Jahres begann, sind insgesamt 101 positiv auf das Corona-Virus getestete Bewohner und 49 Beschäftigte. 29 Bewohnerinnen und Bewohner sind im Zuge des Corona-Ausbruchs verstorben.

Am vergangenen Montag wurden auf Veranlassung des Gesundheitsamts 94 weitere Bewohner und Beschäftigte mit PCR-Tests getestet, nachdem bereits in den vergangenen Wochen ein engmaschiges Monitoring mit Antigen- und PCR-Testungen erfolgt war. Die Testergebnisse liegen inzwischen vor und haben keine neuen Coronafälle nachgewiesen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner sind aus der Quarantäne entlassen und können sich damit wieder frei auch außerhalb des Heims bewegen.

„Deshalb haben wir das Besuchsverbot, das bis einschließlich Dienstag dieser Woche galt, nicht verlängert. Angehörige können ab sofort in einem Besucherzimmer wieder empfangen werden. Die allgemein geltenden Vorgaben, nämlich Besuch nur nach negativem Antigen-Test und mit FFP2-Maske, sind dabei selbstverständlich strikt einzuhalten“, betont Landrat Joachim Bläse.

Weiterhin gelten im Heim aber strengste Hygienemaßnahmen und auch das Monitoring wird noch mindestens diese Woche fortgesetzt. So werden Beschäftigte, die bislang coronanegativ waren weiterhin täglich getestet, Bewohner erhalten ein Mal pro Woche einen Corona-Test. Täglich beobachtet und dokumentiert werden muss ein etwaiges Auftreten von Symptomen sowohl bei Bewohnern als auch bei allen Mitarbeitern der Einrichtung. Treten Symptome auf, müssen Beschäftigte ihre Tätigkeit sofort abbrechen und per Schnelltest getestet werden. Zudem müssen sie die Einrichtung verlassen, anschließend erfolgt eine ärztliche Abklärung. In einer früheren Meldung des Landratsamts war - vorbehaltlich einer Bestätigung durch einen PCR-Test - von 103 infizierten Bewohnerinnen und Bewohner ausgegangen worden. Bei zwei Personen hat der PCR-Test die Ergebnisse des Antigen-Schnelltests nicht bestätigt. Damit waren seit 29. Dezember 2020 insgesamt 101 Bewohnerinnen und Bewohner positiv.

Im Laufe des Corona-Ausbruchs sind insgesamt 29 Bewohnerinnen und Bewohner, die positiv auf das Virus getestet waren, verstorben. Der Tod von fünf dieser Verstorbenen trat ein, als diese bereits aus der Isolation entlassen waren und als genesen galten.