Mit Unterstützung der Baden-Württemberg-Stiftung startet die SHW Bergkapelle Wasseralfingen an diesem Sonntag, 13.September, um 11 Uhr auf ihrem Youtube-Kanal in ein neues musikalisches Abenteuer.

Die Corona-Pandemie hat besonders auch die Kultur- und Veranstaltungsszene stark getroffen. Hierbei nicht nur die professionellen Orchester, Theater und Veranstalter, sondern eben auch die unzähligen Laienmusikerinnen und -musiker. Nicht nur musikalisch und sozial haben die Musikvereine Verluste hinnehmen müssen, sondern eben auch finanziell. So hat die SHW Bergkapelle neben der Konzertreise des Jugendorchesters nach Kanada auch verschiedene Konzerte absagen müssen. „Unser Vereinsleben ist eigentlich vollkommen zum Erliegen gekommen“, bedauert Vorsitzender Eugen Krämer.

Dirigent Günter Martin Korst hat ein Konzert der besonderen Art entworfen. So kann also am Sonntag ab 11 Uhr ein musikalischer Spaziergang mit verschiedenen Ensembles der Bergkapelle vor Kulissen in und um Wasseralfingen gestreamt werden. Der weithin bekannte Moderator der Bergkapelle Alfons Hug führt das Publikum gekonnt, fundiert und mit einem Augenzwinkern durch den musikalischen Spaziergang.

Und was darf das Publikum erwarten? Korst erklärt das Konzept: „Wir lieben es, unserem Publikum Livemusik darzubieten. Genau das haben wir auch bei diesem virtuellen Konzert vor.“ Alle Aufnahmen sind vor Ort aufgezeichnet worden. Das ist auch das Besondere. Man hört mal Außengeräusche und bei Laienmusik kann dann auch mal eine kleine musikalische Unebenheit auftauchen. Ganz bewusst wollten die Macher der Bergkapelle aber nicht im Studio vorproduzieren, sonst wären der Live-Charakter und damit auch der Sinn einer solchen Produktion verloren gegangen.

Besonders dankbar sind die Mitglieder der Bergkapelle über die Unterstützung des Landtagsabgeordnete Winfried Mack, der das Vorhaben als kulturellen Beitrag angestoßen hat. Die Stiftung Baden-Württemberg hat dann dem Antrag der Wasseralfinger entsprochen. Ohne diesen Beitrag wäre eine solche Produktion nicht zu stemmen gewesen. Freuen darf sich das Publikum auf einige Schmankerl: Blechbläserensembles vor dem Tiefen Stollen und im Gießereimuseum, ein kleines Kirchenkonzert im „Alten Kirchle“ mit Saxofon und Hoch-B-Trompeten mit Orgelbegleitung und einem Mozart-Divertimento mit drei Klarinetten. Mitreißende Spirituals und ein andächtiges Erinnern mit „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ an der Schillerlinde. Dazu ein Holzbläserquintett mit Musik von Edvard Grieg im Betsaal der „Erzgrube“ sowie Musik vom Geburtstagskind Ludwig van Beethoven am Stephanusbrunnen von Sieger Köder. Gespannt darf man auch auf einen Beitrag des Schlagwerkregisters in einer alten Werkshalle von SHW sein.