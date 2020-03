Corona: Alle Altersgruppen betroffen

Das Magazin „Stern“ hat auf der Grundlage der Daten der Johns-Hopkins-Universität und des Robert-Koch-Instituts die Zahl der am Coronavirus Erkrankten auf die Landkreise heruntergebrochen.

Demnach gab es – Stand Sonntag, 29. März – im Ostalbkreis 236 Fälle. Das sind 75,2 Erkrankte auf 100 000 Einwohner. Zum Vergleich: Im Kreis Heidenheim sind es insgesamt 117, wobei vier Todesopfer zu beklagen sind. Das sind 88,3 Betroffene auf 100 000 Einwohner. Im Landkreis Donau-Ries sind es insgesamt 76. Auf 100 000 Einwohner bezogen bedeutet dies 56,9 Erkrankte. Allerdings sind hier zwei Todesopfer zu beklagen.

Die Zahlen sind weiter nach Altersgruppen aufgeschlüsselt. Im Ostalbkreis sind in der Gruppe fünf bis 14 Jahre zwei männliche und eine weibliche Erkrankte registriert, im Alter von 15 bis 34 Jahren 29 junge Männer und 31 junge Frauen, im Alter von 35 bis 59 Jahren 71 Männer und 60 Frauen, im Alter von 60 bis 79 Jahren 24 Männer und 13 Frauen, während es bei den über 80-Jährigen vier Männer und eine Frau sind.

Im Kreis Heidenheim sind es bei den unter Fünfjährigen drei Jungen und ein Mädchen, im Alter von fünf bis 14 Jahren 19 junge Männer und 14 junge Frauen, in der Altersgruppe 35 bis 59 Jahre 15 Männer und 24 Frauen, zwischen 60 und 79 14 Männer und 15 Frauen, bei den über 80-Jährigen vier Männer und drei Frauen.

Im Landkreis Donau-Ries sind in der Altersgruppe fünf bis 14 Jahre fünf Mädchen registriert, in der Gruppe 15 bis 34 Jahre sind vier junge Männer und elf junge Frauen erkrankt, in der Gruppe 35 bis 59 Jahre 23 Männer und 14 Frauen, im Alter von 60 bis 79 Jahren jeweils sechs Männer und Frauen, bei den über 80-Jährigen vier Männer und zwei Frauen.